Les paiements instantanés introduits en Suisse dès le 20 août

A partir de mardi, il sera possible d'effectuer un virement d'argent instantané en Suisse. Ce nouveau système de paiement plus sécurisé offre des avantages en termes de frais, en comparaison aux cartes de crédit et de débit.

Aujourd'hui, un paiement prend parfois un certain temps, notamment lorsqu'il est effectué durant le week-end ou durant la nuit. Mais à partir du 20 août, la plupart des banques suisses doivent être en mesure de recevoir des paiements instantanés provenant d’autres établissements helvétiques. Précisément, le paiement devrait se faire en 10 secondes au maximum et ce 24 heures sur 24 tous les jours. A titre d'exemple, en réalisant un achat en ligne, l’argent sera immédiatement transféré chez le commerçant, qui pourra tout de suite envoyer la marchandise. Les petites banques ont encore jusqu’à fin 2026 pour mettre en œuvre ce système. Plus de sécurité, moins de frais Arthur Jurus, chef stratégiste à la Banque privée ODDO BHF Suisse, souligne d'autres avantages de cette innovation. "La sécurité est aussi améliorée, car le délai de traitement des paiements est réduit. Cela diminue les risques relatifs à la fraude", explique-t-il. Par ailleurs, ce mode de paiement pourra offrir des frais moins élevés que les cartes de crédit et de débit. "Il est très probable que le système de paiement instantané va concurrencer les cartes de crédit et débit", estime Arthur Jurus. "Les utilisateurs pourront effectuer des paiements sans avoir besoin de cartes physiques, ce qui va considérablement simplifier les transactions, en les rendant plus rapides et avec des frais moindres", détaille le chef stratégiste. Généralisation durant l'année Ce nouveau mode de paiement devrait se généraliser rapidement durant l'année 2024. "En Suisse, une cinquantaine de banques auront déjà adopté ce système d'ici la fin de l'été. Et d'ici la fin de l'année, 95% des transactions au moins seront couvertes," assure Arthur Jurus. Selon la Banque nationale suisse, qui a participé à son élaboration, ce système devrait devenir la "nouvelle normalité". Sujet radio: Jean-Philippe Rutz Adaptation web: Raphaël Dubois