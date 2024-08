Les marchés financiers mondiaux s'affolent du risque de récession aux Etats-Unis

Les investisseurs en cryptomonnaies n'échappaient pas lundi au mouvement de sauve-qui-peut qui s'emparait des marchés financiers mondiaux.

"Pour la première fois depuis le mois de février, la valeur du bitcoin est passée sous les 50'000 dollars", note Timo Emden, du cabinet éponyme Emden Research.

Vers 13H30 GMT, le bitcoin chutait de 13,49% à 51'161,50 dollars, peu après avoir plongé de plus de 16% et glissé jusqu'à 49'212,74 dollars, un plus bas en près de six mois. Son dauphin l'ethereum abandonnait plus de 23% à 2260 dollars.