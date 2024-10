Les investisseurs romands de PrimeEnergy Cleantech s'unissent pour saisir la justice

Des centaines d'investisseurs en Suisse romande risquent de tout perdre dans la faillite annoncée de PrimeEnergy Cleantech, une société qui vendait des obligations dédiées à l'énergie solaire. Bertrand Piccard, qui était l'ambassadeur de la société, estime avoir lui aussi été floué et compte porter plainte.

De nombreux investisseurs ont cru placer leur argent pour une cause juste avec la promesse d’un rendement stable en achetant des obligations de la société PrimeEnergy Cleantech, censée les réinvestir ensuite dans des centrales photovoltaïques.

Après avoir prêté des dizaines de millions de francs à son actionnaire principal et à des sociétés sœurs l’entreprise se retrouve toutefois surendettée et a engagé une procédure de faillite. "On se sent trahi et désemparé", témoigne mardi dans le 19h30 de la RTS Jérôme Fontana, qui a investi dans PrimeEnergy Cleantech. Il fait partie de ceux qui ont acheté une obligation minimale de 10'000 francs, alors que d'autres ont placé des sommes bien plus importantes.

La confiance trahie

Attiré par l'opportunité de "faire un investissement vertueux dans le photovoltaïque", Jérôme Fontana faisait confiance à l'entreprise. "J'ai investi dans PrimeEnergy parce que c’est la société qui avait notamment fait installer les panneaux solaires sur le Stade de Genève et à d’autres endroits à Genève et ailleurs", explique-t-il.

>> Lire aussi : Une centrale solaire inaugurée sur le toit du Stade de Genève

Comme ambassadeur, je suis en plus profondément vexé, humilié, déçu et fâché, parce que j'ai l'impression que l'actionnaire principal a abusé de moi pour pouvoir s'enrichir personnellement au détriment de beaucoup de gens honnêtes Bertrand Piccard, aventurier et psychiatre

Le rôle rémunéré d’ambassadeur joué par Bertrand Piccard renforçait également la crédibilité du projet. Contacté par la RTS, l’explorateur se dit lui aussi victime de la situation. "Que l’on soit investisseur ou ambassadeur, on a perdu la même chose", affirme-t-il.

"Mais moi, comme ambassadeur, je suis en plus profondément vexé, humilié, déçu et fâché, parce que j'ai l'impression que l'actionnaire principal a abusé de moi pour pouvoir s'enrichir personnellement au détriment de beaucoup de gens honnêtes", poursuit Bertrand Piccard.

Une plainte pénale

En tout, il y aurait des centaines d’investisseurs lésés pour un total de plus de 100 millions de francs. PrimeEnergy Cleantech pour sa part déclare que "la société traverse une période de crise importante" et assure qu'elle mettra "tout en œuvre afin de trouver des solutions satisfaisantes" pour ses créanciers.

Ceux-ci se sont d'ores et déjà donné rendez-vous mercredi soir à Genève en présence de Bertrand Piccard. Ils sont déterminés à déposer une plainte pénale.

Ludovic Rocchi/edel