Les groupes Auchan, Michelin et Schaeffler annoncent des milliers de licenciements

Signe de la morosité économique ambiante, trois entreprises européennes de premier plan ont annoncé mardi des licenciements massifs. Auchan va biffer 2389 emplois et fermer de nombreux magasins, Michelin va fermer deux usines et licencier 1254 employés, alors que Schaeffler supprime 4700 postes.

Auchan a présenté à ses représentants du personnel un projet de plan social menaçant 2389 emplois en France. Dans le détail, Auchan qui emploie environ 54'000 personnes en France, prévoit de supprimer 784 postes au sein de ses sièges et 915 postes dans des magasins.

Le distributeur devrait cesser son activité de livraison directe à domicile, ce qui entraînerait 224 suppressions de postes ainsi que la fermeture d'une dizaine de points de vente non rentable (466 postes supprimés), dont trois hypermarchés.

La direction espère limiter le nombre de licenciements secs via un accompagnement des collaborateurs concernés, formations de reconversion, congés de reclassement et plan de départs volontaires. Elle prévoit aussi la création de 114 postes dans les activités de "drive" et 205 au sein des fonctions supports.

"Ce n'est pas un projet de décroissance que l'on veut gérer, la baisse des coûts est un moyen, pas une finalité", a assuré le patron du distributeur Guillaume Darrasse. Auchan enchaîne les mauvais exercices économiques et sa holding Elo Groupe avait annoncé en juillet une perte nette de près d'un milliard d'euros sur les six premiers mois de 2024.

Michelin ferme deux usines

De son côté, Michelin a annoncé la fermeture avant 2026 de ses usines de Cholet et Vannes, dans l'ouest de la France, à cause de "l'effondrement" des ventes des pneus pour camions et camionnettes. Ces sites emploient 1254 salariés.

"C'est l'effondrement de l'activité qui a provoqué cette situation, et je veux dire à tous ces salariés que nous ne laisserons personne au bord du chemin", a déclaré le patron de Michelin Florent Menegaux. La fermeture est devenue "inéluctable" en raison de la concurrence asiatique sur les pneus de camionnettes et poids lourds, les secteurs des deux usines, mais aussi de la "dégradation de la compétitivité de l'Europe", a indiqué la direction du groupe.

Dans un contexte de crise pour les équipementiers automobiles, le groupe s'engage à "accompagner chacun des salariés concernés avec des solutions sur mesure", avec des offres d'emplois dans d'autres entreprises ou dans le groupe, ou bien en préretraite.

boi avec les agences