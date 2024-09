Les grands patrons suisses ont en moyenne plus de 50 ans

En moyenne, les dirigeants des grandes entreprises suisses ont largement plus de 50 ans. Et les administrateurs sont souvent encore plus âgés.

Les dirigeants des grandes entreprises suisses ont en moyenne 56 ans, soit trois ans de plus qu'en 2010. C'est ce qui ressort d'une étude du courtier en gestion Guido Schilling. Aujourd’hui, les membres des conseils d’administration sont également plus âgés en moyenne: 60 ans contre 58 ans en 2010.

En parallèle, les jeunes rencontrent davantage de difficultés à obtenir un mandat au sein d'un conseil d'administration. En 2010, 15% des membres des conseils d'administration avaient moins de 50 ans; aujourd'hui ce chiffre est de 9%. La proportion de personnes de plus de 70 ans a doublé au cours de la même période, passant de 3% à 6%. Conclusion de Guido Schilling: "Jamais encore, en Suisse, nous n'avions eu en moyenne des PDG et des membres de conseils d'administration aussi âgés qu'aujourd'hui."

Un contexte instable

Le monde est devenu plus complexe et à plusieurs niveaux, explique Luisa Delgado, qui siège au sein de plusieurs conseils d'administration, dont Swarovski, Ikea et le fabricant de jouets Schleich. "C’est pourquoi une expérience diversifiée est primordiale."

D'autre part, le contexte économique difficile et les troubles géopolitiques jouent probablement un rôle. Selon Guido Schilling, dans de telles situations, les conseils d'administration tentent de s'appuyer sur des recettes éprouvées et de l'expérience.

Risques de déconnexion avec la réalité

Selon Luisa Delgado, il y a aussi des inconvénients, notamment lorsque des conseils d'administration trop âgés perdent en pertinence par rapport à l'air du temps. Selon elle, il est facile de s'asseoir dans une salle de conférence et de regarder des présentations PowerPoint, d'écouter la direction et de prendre ensuite une décision. "Mais cela peut être très éloigné de la réalité, du marché, qui évolue très vite, des jeunes générations qui sont des consommateurs complètement différents des consommateurs plus âgés."

Guido Schilling ajoute que "la qualité et l’expérience sont davantage valorisées que le potentiel et le talent". Et cela a un prix: "Un tel comité court le risque d’être moins susceptible de reconnaître les nouvelles tendances en raison d’un manque de curiosité."

Favorisier l'expérience

Beat Hess, qui a siégé pendant de nombreuses années dans les conseils d'administration de Nestlé, Holcim et Sonova, voit les choses différemment. Selon lui, il n’y a presque que des avantages à avoir des personnes expérimentées dans les conseils d’administration. "Vous restez calme en situation de crise et savez vous comporter dans des situations difficiles."

Le fait que les jeunes générations soient mieux informées sur certains sujets, comme l’intelligence artificielle, ne change rien à son évaluation: "Vous pouvez également faire appel à des personnes qui possèdent les connaissances spécialisées nécessaires."

Et concernant la forme mentale? "Bien sûr, j'exagérerais si je disais que vous êtes aussi en forme qu'à 30 ans", estime-t-il, "mais les gens en général sont plus en forme en vieillissant qu'auparavant." Beat Hess en sait lui-même quelque chose puisqu'il n'a pris sa retraite qu'à l'âge de 74 ans. Le fait que ses connaissances aient été recherchées dans les entreprises mondiales pendant si longtemps, au-delà de l’âge de la retraite, le conforte dans sa position.

Andreas Kohli (SRF)