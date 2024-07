Les Etats-Unis attirent à nouveau UBS

La première banque suisse vise une expansion aux Etats-Unis, où se trouvent de grandes fortunes. Son histoire récente dans ce pays est toutefois jonchée de déboires.

La campagne de publicité d'UBS aux Etats-Unis est difficile à manquer en ce moment. De larges affiches se déploient, par exemple dans la gare de Washington, avec des slogans qui vantent 160 ans d'existence et de gestion du risque.

Le marché américain reste central dans la stratégie de la première banque suisse; la fusion avec Credit Suisse a même renforcé cette présence. Alors qu'UBS prévoit de larges plans de licenciements, les Etats-Unis sont pour le moment plutôt épargnés. La RTS a passé en revue les chiffres publiés dans les rapports annuels et trimestriels. Avec 26'000 employés aux Etats-Unis fin 2023, UBS est revenu au niveau d'avant le krach boursier de 2008.

"C'est d'autant plus surprenant que vous avez une volonté de la part de la direction d'UBS de se renforcer encore davantage aux Etats-Unis. C'est un marché qui est privilégié dans la stratégie d'expansion du groupe, comme cela a été réaffirmé au cours des derniers mois", observe François Savary, économiste indépendant.

Segment des ultra riches

UBS compte 250 succursales aux Etats-Unis, bien loin de ses concurrents américains. Mais elle se concentre sur le segment des ultra riches ("ultra high net worth individuals"), avec un réseau de 6000 conseillers américains.

En gestion de fortune, les actifs investis aux Etats-Etats représentent ainsi 1890 milliards de dollars, sur un total de 4023 milliards de dollars au niveau global. En clair, 47% des avoirs investis dans ce domaine clé pour la banque viennent du marché américain, qui génère également 49% des revenus de cette division.

Les Etats-Unis se montrent toutefois moins rentables que d'autres marchés: "On constate que la marge qui est dégagée est relativement faible en comparaison d'autres régions, en particulier du marché suisse", remarque François Savary. UBS, pour sa part, souligne que ses conseillers sont plus performants que ceux des banques concurrentes, mais les coûts sont aussi plus élevés que sur d'autres marchés.

Dans certains domaines, il n'est pas recommandé d'entrer en concurrence avec les banques installées, qui sont aujourd'hui dominantes Sergio Ermotti, directeur d'UBS

UBS affiche pourtant de grandes ambitions aux Etats-Unis. Dans un article du Wall Street Journal de décembre 2023, elle indique vouloir devenir la plus grande banque d'investissement étrangère de Wall Street. Grâce à la fusion avec Credit Suisse, le journal en déduit qu'elle pourrait devenir à terme la sixième banque d'investissement de la place. Ce serait un véritable revirement, après des années marquées par une certaine prudence dans ce domaine.

Activités scrutées de près

Car les déboires d'UBS sur le marché américain restent de toutes les mémoires. Sous la présidence de Marcel Ospel, la crise des hypothèques pourries (subprimes) avait poussé la banque au bord de la faillite en 2008, sauvée par la Confédération. Suite à la dénonciation du lanceur d'alerte Bradley Birkenfeld, UBS avait également livré les noms de 4450 clients au fisc américain. Là encore, le Conseil fédéral avait dû intervenir.

L'actuel patron du groupe bancaire, le tessinois Sergio Ermotti, affiche d'ailleurs une certaine retenue. Voici ce qu'il déclarait à Bloomberg en décembre: "Dans certains domaines, il n'est pas recommandé d'entrer en concurrence avec les banques installées, qui sont aujourd'hui dominantes. Et si vous le faites, il vaut mieux rester concentré, comme nous le faisons, sur la gestion de fortune."

Il n'empêche, les activités d'UBS à l'étranger sont scrutées de près par le Conseil fédéral et la Finma, l'autorité de régulation des banques. Ils réclament des niveaux de fonds propres plus élevés afin de couvrir les risques. De son côté, UBS souligne la solidité de son bilan et entend poursuivre son expansion aux Etats-Unis.

Gaspard Kühn