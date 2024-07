Les essais d'abonnements gratuits sur internet, une source de profits juteuse sur le dos de l'inattention

De plus en plus d'offres d'abonnements en ligne proposent des essais gratuits très simples à souscrire. Mais si elle n'est pas résiliée à temps, l'offre devient payante automatiquement. Les oublis peuvent donc rapidement coûter cher aux clients et rapporter gros aux entreprises.

Selon une étude récente, menée entre 2017 et 2021 aux Etats-Unis, les clients et clientes qui oublient de résilier leurs abonnements après la période d'essai gratuit permettraient aux vendeurs d'augmenter leurs revenus, de 14% à plus de 200% selon les cas. Un business fructueux, sur le dos des clients parfois étourdis.

Par ailleurs, l'étude, basée sur des données de plus de 600'000 cartes bancaires, relève que les consommateurs les plus modestes se font plus souvent piéger par ces systèmes. Ce serait la plupart du temps au moment où la carte de crédit expire et que les entreprises auxquelles on a souscrit un abonnement envoient un mail pour mettre les informations de paiement à jour que la plupart des résiliations d'abonnements ont lieu. Ce qui laisserait penser qu'il s'agissait d'abonnements oubliés.

Témoignant dans le 19h30, un jeune photographe genevois dit avoir perdu "au moins 1000 francs" en raison d'une "cinquantaine d'abonnements oubliés", des applications de santé, de sport, de rencontre, VPN ou autres applications de retouche photo. "On ne voit pas au début parce que ce sont des petites sommes, qui vont de 5 à 15 francs. Mais sur l'année, c’est vrai que ça peut aller jusqu'à facilement plusieurs centaines de francs", explique-t-il.

Jusqu'à en perdre pied

Une autre Genevoise témoigne d'un essai gratuit souscrit sur un site de home design qui s'est transformé en abonnement pro. "C'était juste l'utilisation d'une fois, par curiosité et je me suis retrouvée à payer 28 dollars par mois."

Mais ce n'est pas sa seule facture. Des abonnements comme ceux-là, elle en a contracté beaucoup, au point de perdre pied. "Je voyais que je payais un abonnement sans même savoir ce que c'était. Je n'arrivais pas à me désabonner. Je me suis sentie arnaquée. Alors la seule solution que j'ai trouvée, c'est de bloquer ma carte bancaire, pour qu'ils ne puissent plus me retirer de l'argent."

Sauf que les contrats courent toujours. Légalement, elle devra résilier et payer les sommes dues, au risque d'être mise en poursuite.

Responsabilité du consommateur

Ces contrats se font en un clic, grâce aux cartes bancaires déjà enregistrées sur les smartphones. Et le paiement automatique favorise l'oubli. Dans un sondage américain de 2022, relayé par Business Insider, 74% des personnes interrogées disaient avoir du mal à se souvenir de tous leurs abonnements. Elles sous-estimaient également leurs dépenses: avec un très court temps de réflexion, les sondés disaient en moyenne dépenser 86 dollars par mois dans des abonnements, alors que le montant réel était de 219 dollars.

Par ailleurs, 22% des personnes interrogées par le cabinet d'études C+R Research disaient se sentir dépassées par la gestion de leurs multiples services d'abonnement.

La pratique n'a toutefois rien d'illégal: "Dans la loi sur la concurrence déloyale, on ne trouve pas d'obligation pour les entreprises d'envoyer un rappel avant qu'un abonnement soit reconduit ou qu'il passe en mode payant", rappelle Aurélie Gigon, juriste à la FRC, qui estime que les consommateurs devraient être "mieux informés et mieux protégés".

Feriel Mestiri/jop