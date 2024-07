Les entreprises suisses en meilleure santé financière que les européennes, mais pas dans tous les secteurs

Les entreprises helvètes sont en bien meilleure situation financière que leurs homologues européennes et du Moyen-Orient, selon une étude du cabinet de conseil Alvarez et Marsal. Mais en Suisse, certains secteurs font face à des difficultés.

Cette étude, qui a passé au crible plus de 8200 entreprises, révèle que près de 800 entreprises (soit 9,2%) étaient en proie à de grandes difficultés en Europe et au Moyen-Orient. Une sur trois était même en situation de vulnérabilité en 2023, du jamais vu jusqu'à présent.

Benelux et Royaume-Uni les plus frappés

Dans le détail, 10 des 16 secteurs et cinq des neuf pays/régions clés ont vu leurs difficultés financières augmenter au cours de l'année 2023.

Le Benelux, suivi par le Royaume-Uni et l'Allemagne, sont les marchés qui présentent le plus de difficultés, avec respectivement 10,2%, 9,9% et 9,4% des entreprises en détresse l'année passée. Le Royaume-Uni est le pays qui fait face à la plus forte augmentation d'une année sur l'autre (8,4% en 2022).

Ces difficultés s'expliquent par une conjoncture qui s'est dégradée dans de nombreux secteurs. L'endettement qui a pris l'ascenseur et les chiffre d'affaires ont baissé. L'inflation a en effet freiné les ardeurs des consommateurs. Les secteurs du commerce détail et des médias et divertissements sont les plus en détresse.

Ces résultats ne devraient guère s'améliorer à court terme, le renchérissement ne se tassant que faiblement.

Hôpitaux suisses en crise

En Suisse, le nombre d’entreprises en proie à des difficultés financières a baissé en un an: 6,1% des entreprises en 2023 faisaient face à des difficultés, contre 5,2% en 2023. Mais près d'une société sur dix n'a pas été performante et les bilans se sont affaiblis, souligne l'étude. Ainsi, 24,1% manquent de robustesse.

Certains secteurs sont en plus mauvaise posture que d'autres, comme les hôpitaux qui sont le secteur qui fait face aux difficultés les plus importantes. Ils pâtissent en effet particulièrement de la hausse des coûts de l'énergie, de l'inflation élevée, de l'augmentation des coûts du personnel, de celle des primes maladies et ont d'énormes besoins en investissements. Les entreprises de construction montrent également une tendance à la détérioration car la demande a été touchée par la hausse des taux.

Quand bien même les entreprises suisses affichent une belle solidité, elles dépendent aussi des marchés étrangers, ce qui s'est répercuté sur les exportations. Ainsi le nombre de restructurations pourrait aussi augmenter en Suisse.

