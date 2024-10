Les cyberassurances, de plus en plus appréciées par les entreprises

Les activités cyber sont encore jeunes dans le monde des assureurs. Les premières polices d'assurance ont été lancées il y a environ sept ans. Auparavant, les cyberrisques étaient partiellement couverts dans d'autres domaines ou n'y étaient pas explicitement exclus.

"Les assureurs ont réduit la couverture dite "silencieuse" des cyberrisques qui dormait dans les branches dommages aux biens et responsabilité civile - également sous la pression du secteur de la réassurance. En conséquence, ils ont développé des polices d'assurance cyber indépendantes", a déclaré Gabor Jaimes, expert en cyberassurance à l'Association suisse d'assurances (ASA).

Marché mondial en pleine croissance

Le secteur cyber connaît une forte demande depuis le lancement des premières polices. D'ici 2023, le volume mondial des primes aurait atteint 14 milliards de dollars. "Et le marché devrait continuer à croître rapidement", estime Andreas Schmitt, expert en cybersécurité chez Zurich Insurance. L'assureur estime que le volume mondial des primes atteindra environ 29 milliards de dollars d'ici 2027.

Une forte tendance à la croissance s'observe également en Suisse: selon l'ASA, le volume des primes a augmenté de près d'un cinquième pour atteindre 141 millions de francs en 2023, dont la majorité, 121 millions, provenait d'entreprises clientes.

Les assureurs eux-mêmes hésitent à fournir des informations sur le volume ou la croissance de leurs activités cyber, comme le montre une enquête menée par AWP auprès des représentants du secteur. La Mobilière, Helvetia, Baloise et Zurich Insurance sont tous d'accord pour parler d'une croissance rapide du chiffre d'affaires et d'une demande toujours forte en matière de cyberassurances. "Par rapport à 2019, le nombre de polices a presque quintuplé et les sinistres déclarés entraînant des coûts ont presque été multipliés par huit", explique Helvetia.

La plupart des grandes entreprises suisses sont désormais protégées contre les cyberattaques grâce à une assurance, selon Gabor Jaimes. Mais il n'en va pas de même pour les PME. Selon les chiffres de l'ASA, la proportion des petites et moyennes entreprises disposant d'une cyberassurance est inférieure à 5%. Toutes sociétés confondues, la part s'élève à 8,7%, soit un point de pourcentage de plus qu'en 2022.

Prise de conscience

Selon Andreas Schmitt, la croissance future repose à la fois sur la demande de nouveaux clients en matière de couverture cyber et sur des cycles de marché plus courts. Des incidents tels que la panne de Crowdstrike ou les attaques de pirates informatiques contre des entreprises locales sont susceptibles de stimuler la demande.

Rien qu'en juillet, une mise à jour défectueuse d'un logiciel de cybersécurité développé par la société américaine Crowdstrike a causé des problèmes dans les aéroports, les banques et les supermarchés. Elle a également affecté le contrôleur aérien suisse Skyguide. En août, le fabricant d'équipements de tissage et de soudage Schlatter a signalé une cyberattaque et Swisscom a déclaré avoir repoussé une tentative de piratage.

ats/miro