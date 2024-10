Les consommateurs paient jusqu'à 400 millions de trop par année pour leur électricité, selon Monsieur Prix

Les consommateurs et consommatrices suisses paieraient des centaines de millions de francs en trop chaque année pour leur électricité. La rémunération que touchent les investisseurs qui financent le réseau d'électricité est en effet bien trop élevée, selon Monsieur Prix et des représentants de l'économie.

Interrogé par la NZZ am Sonntag, le Surveillant des prix Stefan Meierhans relève que jusqu'à 400 millions de francs en trop ont été payés par les consommateurs durant certaines années, pendant la période des taux d'intérêt bas.

Le groupe des gros consommateurs d'électricité (GGS), qui comprend des entreprises comme Migros et Swiss Steel, dénonce lui aussi les bénéfices trop élevés des opérateurs électriques. Ceux-ci investissent de l'argent pour développer le réseau électrique et gagnent des millions grâce à ces investissements.

Le taux d'intérêt qui est pratiqué serait trop élevé. Pour cette année, la somme générée par ce taux, qui est fixé à 4,13%, a ainsi rapporté 900 millions aux investisseurs. Le directeur de GGS Roger Ambort parle d'une "avidité sans limite" et critique la méthode de calcul permettant des bénéfices excessifs.

Vers un changement de la méthode de calcul

Le Conseil fédéral a de son côté reconnu la nécessité d'agir et a proposé de changer la méthode de calcul. Dès 2026, les ménages et les entreprises pourraient ainsi économiser 127 millions de francs sur leur facture d'électricité.

Si le secteur de l'électricité s'oppose à tout changement, le conseiller national PLR Christian Wasserfallen approuve lui cette décision. Interrogé lundi dans La Matinale, le Bernois convient que des investissements importants sont nécessaires dans le réseau et la production, mais il doute que les importantes rentes reçues en retour soient véritablement réinvesties dans le réseau. "C'est le moment d'agir parce que les prix de l'énergie sont actuellement élevés sur le plan international."

Un système qui a fait ses preuves, selon la faîtière

Dominique Martin, membre de la direction de l'Association des entreprises électriques suisses (AES), la faitière des associations électriques suisses, a lui estimé dimanche dans Forum que la méthode de calcul qui est à l'origine de ce taux de rémunération "est fondée sur le plan scientifique, est stable à long terme et a parfaitement fait ses preuves sur les marchés financiers depuis des années et dans des conditions les plus diverses". Il est à ses yeux important de conserver cette stabilité pour ne pas faire fuir les investisseurs.

Pour Dominique Martin, il ne s'agit pas de prix payés en trop, mais de prix pour la mise à disposition du capital. "S'il n'y a pas de capital, il n'y a pas de renouvellement et d'extension du réseau électrique et des installations de production. Il n'y aura donc pas de transformation du système énergétique telle que voulue par le peuple, qui a accepté le 9 juin la loi sur l'électricité."

Le responsable des affaires publiques chez AES estime enfin que baisser le taux d'intérêt permettrait certes une diminution des prix de l'électricité à court terme pour les consommateurs, mais cela aurait des "effets trompeurs", parce que les investissements manqueraient à terme et les capitaux seraient déplacés vers d'autres secteurs ou vers l'étranger. Et au final, affirme-t-il, les coûts de financement seraient plus élevés et les infrastructures seraient plus coûteuses. "On n'aura rien économisé et on aura marqué un magnifique autogoal sur le chemin de la transformation du système énergétique."

Sujets radio: Coraline Pauchard et Céline Fontannaz

Texte web: Frédéric Boillat