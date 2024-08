Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont un impact sur le prix du gaz

En pleine reconstitution des stocks pour l'hiver, le prix du gaz a, à nouveau, augmenté. Si on est encore loin des 240 euros le mégawattheure d'août 2022, son prix a grimpé de 10% en quelques jours, atteignant son niveau le plus élevé depuis décembre 2023. En cause, notamment, les tensions en Ukraine et au Moyen-Orient.

Même si la Russie exporte beaucoup moins de gaz qu'auparavant, le gazoduc situé près du front reste le seul point de passage du carburant vers l'Europe, explique Sami Ramdani, chercheur à l'IRIS et spécialiste des matières premières, jeudi dans La Matinale.

"Ce point d'entrée se trouve au milieu d'une zone de combat. Il est donc susceptible d'être touché par des tirs d'artillerie russes ou ukrainiens. Cela met donc en péril la sécurité énergétique des pays d'Europe centrale enclavés comme la Hongrie, l'Autriche et la Slovaquie principalement."

Un contrat qui arrive à échéance

Une situation qui pourrait se prolonger. En effet, à la fin 2024, le contrat gazier conclu il y a des années entre Kiev et Moscou arrive a échéance et ne sera pas renouvelé. Or, c'est par ce gazoduc que transitent chaque année 15 milliards de m2 de gaz. La plupart des pays européens contournent cet obstacle en important du gaz liquéfié par voie maritime et via de gros navires méthaniers.

Mais la situation au Proche-Orient renforce aussi la volatilité des prix. Le gaz se négocie actuellement autour de 40 francs le mégawattheure, un niveau jamais atteint depuis huit mois. "On est en train de remplir les stockages de gaz en Europe pour l'hiver prochain. Il est donc clair que si on doit s'approvisionner à des prix plus élevés, cela impactera aussi le futur prix à venir. Cela n'est pas vraiment une surprise au vu des tensions internationales, en Ukraine et au Moyen-Orient", explique le directeur général de Gaznat René Bautz jeudi au micro de la RTS.

Il souligne toutefois que l'Europe s'est diversifiée au niveau de l'approvisionnement, avec plus de 70% des stocks déjà remplis, ce qui pourrait contribuer à détendre la situation.

>> Ecouter l'interview de René Bautz dans La Matinale : RTS Le prix du gaz a augmenté cet été, notamment en raison de l'incursion ukrainienne en Russie: interview de René Bautz / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:26

Virginie Langerock/hkr