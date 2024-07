Les clubs romands développent le business autour des maillots de foot

A l'occasion de la reprise de la Swiss Football League dimanche, les supporters du Lausanne-Sport ont pu découvrir les nouveaux maillots de leur équipe préférée. Mettant à l'honneur la ville de Lausanne, la tunique évoluera au fil de la saison, histoire d'augmenter les ventes et de satisfaire les collectionneurs.

"Blanc, le chandail fait de la place à la couleur bleue sur le torse: une bande horizontale dans laquelle vient s’incruster la skyline de la ville de Lausanne. Collection des monuments qui font Lausanne, rendant hommage à la beauté et à la diversité de notre ville, elle est dans l’imaginaire collectif de tout un chacun puisque visible sur Internet en quelques recherches simples."

La semaine dernière, le Lausanne-Sport dévoilait en primeur, par voie de communiqué, le nouveau maillot que porteront les joueurs cette saison lors des matchs à domicile. Une tunique qu'ils ont arborée pour la première fois dimanche dernier à l'occasion de la reprise de la Swiss Football League, lors d'un match que les pensionnaires du stade de la Tuilière ont remporté 3 à 2 contre Bâle.

Pour vendre plus de maillots

La particularité du vêtement? Des motifs de bâtiments ou de paysages typiquement lausannois qui évolueront au cours du championnat, au plus grand plaisir des collectionneurs.

Pour cela, le club ne s'est pas allié cette année à une marque de sport, mais commande directement ses maillots auprès d'un fournisseur italien. Un circuit court qui permet une stratégie commerciale plus réactive, a expliqué lundi au micro de La Matinale Vincent Steinmann, vice-président du Lausanne Sport.

"C'est une stratégie pour vendre plus de maillots, mais c'est aussi une stratégie pour avoir une liberté totale sur ce qu'on peut faire et sur l'impact que l'on peut avoir dans le futur", explique-t-il, soulignant que travailler avec une marque de vêtement de sport pose certaines limites en termes de design et de production. "Les maillots étant commandés en avance l'an dernier, on s'est retrouvés avant Noël sans maillots pour les enfants, parce que les calculs n'étaient pas bons."

Une marge de progression importante

La vente des maillots du LS rapporte quelques centaines de milliers de francs chaque saison, soit moins de 5% du budget. La marge de progression est donc là, comme le note le vice-président du LS.

"Il est clair que l'évolution de ce type de revenus est très importante. C'est aussi à cela qu'on reconnaît les grands clubs. Quand le Lausanne-Sport est capable de vendre 4000 maillots sur une saison, du côté de Bâle ou de Berne, on est plutôt sur 22'000 à 24 '000 maillots. Cela montre aussi qu'on a encore du travail à faire et que ça peut devenir des revenus conséquents pour le club."

Le Lausanne-sport n'est pas le seul club romand à espérer vendre plus de maillots cette saison. Le Servette FC souhaite par exemple agrandir sa boutique officielle et développer ses points de vente externe. Interrogé par la RTS, le club genevois dit vendre actuellement cinq fois plus de maillots que lors de son retour en Super League en 2019, avec un chiffre d'affaires entre 700'000 et un million de francs.

Mais ces quelques milliers de ventes par saison sont bien loin des chiffres des grandes équipes européennes. Selon PR marketing, lors de la saison 2022-2023, Liverpool a vendu 1,8 million de maillots.

Loïc Delacour/fgn