Les bornes GNC vont disparaître dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel

Les voitures qui roulent au gaz naturel sont-elles en train d'avaler leurs derniers kilomètres? Les fournisseurs d'électricité fribourgeois Groupe E et neuchâtelois Viteos viennent d'annoncer la fermeture des bornes qu'ils exploitent, a appris la RTS.

Les bornes de gaz naturel comprimé se font de plus en plus rares en Suisse romande. Morges fermera la sienne fin juillet. Fribourg n'aura plus aucune borne GNC en libre-service, dès la fin de l'année, puis les deux bornes neuchâteloises seront mises hors service fin 2025, comme l'a appris la RTS vendredi.

C'est que le GNC - symbole d'espoir d'une alternative à l'essence il y a 15 ans - n'a jamais rempli les attentes pour les voitures, comme l'explique dans La Matinale de vendredi Nathalie Salamin, porte-parole de Groupe E.

"Le nombre de véhicules fonctionnant au gaz est minime, 0,1% de véhicules immatriculés sur le canton de Fribourg par exemple. On se retrouve face à des installations vieillissantes qui nécessiteraient des investissements conséquents sans avoir au final la masse critique."

Seulement quatre voitures immatriculées

Un constat partagé par Autosuisse, la faîtière des importateurs de voitures. Cette année, il n'y a eu que quatre enregistrements de voitures neuves qui roulent au gaz naturel, selon leur décompte. Pour son directeur Thomas Rücker, il est clair qu'il n'y a plus du tout de demande pour ce type de voitures en Suisse.

"Même s'il y a une petite offre qui est encore disponible sur le marché, on a constaté que la technologie batterie électrique avait dépassé la technologie du gaz naturel. Tous les constructeurs ont développé assez fortement les offres sur les véhicules à batterie électrique".

Mais pourquoi le gaz naturel n'a-t-il pas su convaincre les conductrices et les conducteurs? Pour Thomas Rücker, l'efficacité et l'accessibilité à l'énergie sont supérieures dans la technologie électrique par rapport au gaz naturel..

En Suisse, il existe en effet 16'000 chargeurs pour les voitures électriques, contre 150 stations de gaz naturel.

>> Ecouter le sujet de La Matinale sur le manque de succès des voitures au gaz naturel :

Pétition à Fribourg

La décision du groupe E de supprimer ses bornes GNC est très ennuyeuse pour Thibaut Grancourt qui roule au gaz depuis huit ans et qui a acheté sa dernière voiture l'année dernière. " Cela va être très difficile. La seule possibilité sera d'aller sur Berne, Yverdon ou Lausanne. Je n'ai pas envie qu'on me force à changer mon véhicule parce qu'une entreprise a pris une décision".

A Fribourg, la résistance s'organise: une pétition a été lancée à la fin du mois de mai pour tenter de garder les bornes GNC en service.

Muriel Ballaman/lan