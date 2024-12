"Les banques doivent jouer leur rôle de soutien à la croissance", estime Christel Rendu de Lint

La numérisation et l'irruption de l'intelligence artificielle vont-elles faire diminuer le nombre d'emplois? "Pas forcément moins d'emplois", nuance Christel Rendu de Lint, mais "d'autres emplois! On l'a vu dans tous les cycles économiques, à chaque nouvelle invention, on s'est dit qu'on allait perdre la croissance et les emplois."

Et d'admettre qu'il y aura sans doute une "phase de transition probablement difficile, dans laquelle nous ne sommes pas. On parle partout d'intelligence artificielle, mais elle n'est pas encore utilisée dans les entreprises au sens large. Il y aura une phase de transition qui doit être naviguée au mieux, mais que ce soit source de croissance et de plus d'emplois à terme, j'en ai la conviction."