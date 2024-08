Les aléas de la météo coûtent des millions aux fournisseurs d'électricité

Les aléas de la météo coûtent des millions aux fournisseurs d'énergie. Sur le marché boursier de l'électricité, se tromper sur ses besoins en kilowattheures du lendemain est toujours plus courant et synonyme de grosses pénalités.

La neige du 22 avril dernier aurait coûté quelque 30 millions de francs aux fournisseurs d'électricité du pays. La raison vient du fait qu'ils n'avaient pas vu venir cette neige qui a recouvert les panneaux solaires sur lesquels ils comptaient pour produire de l'énergie.

Swissgrid, le gestionnaire national du réseau, a alors dû jouer les pompiers, en achetant du courant en urgence, et donc au prix fort. Cela s'est traduit par des pénalités pour les fournisseurs d'énergie.

Panneaux solaires dépendants de la météo

Cet exemple est extrême, mais loin d'être isolé. Les ajustements de dernière minute coûtent toujours plus cher aux fournisseurs d'électricité qui misent de plus en plus sur les panneaux solaires. Ces derniers sont plus dépendants de la météo. Stéphane Genoud, professeur en management de l'énergie à la HES-SO Valais/Wallis, le constate auprès des entreprises qu'il conseille.

"On connaît des distributeurs qui ont en général des factures d'ajustement de 200'000 francs par année. Et puis là, le premier semestre de l'année leur a coûté 1,5 million. Ce sont des coûts très importants", explique-t-il au micro de La Matinale.

"Par rapport à leur budget total, on n'est pas en train de parler de 10 ou 20%. Par contre, ça mange la marge qu'ils avaient", poursuit-il. "Et ça veut dire que les annonces de baisses de prix d'électricité qu'on aurait pu espérer cette année seront forcément un peu plus faibles. Parce que si le marché d'achat à terme, c'est-à-dire pour une année ou pour deux ans, a bien baissé, ces erreurs d'ajustement ont nettement augmenté."

"Un peu moins de soleil, un peu plus de soleil, ça a un impact énorme", confirme Nathalie Salamin, responsable de la communication du Groupe E. Suite à un orage qui a éclaté une heure plus tôt que prévu en pleine journée fin juillet, la production d'énergie solaire a chuté, forçant le groupe a acheter sur le marché à court terme. Et puisque "ce qui est rare est cher, (...) ça a des impacts de plusieurs dizaines de milliers de francs pour quelques heures", explique Nathalie Salamin.

L'interview de Nathalie Salamin dans La Matinale

Le nouveau modèle qu'utilise MétéoSuisse depuis cet été devrait contribuer à améliorer la situation, mais cela prendra encore du temps.

En attendant, les tarifs 2025 de l'électricité - qui seront communiqués la semaine prochaine – intègreront un montant certainement plus grand lié aux aléas de la météo.

Romain Carrupt