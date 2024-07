Le WEF et son fondateur accusés d’entretenir une atmosphère de travail toxique

Le fondateur du Forum économique mondial (WEF) de Davos Klaus Schwab aurait laissé couver une atmosphère de travail hostile où certaines catégories d'employés sont maltraités, affirme le Wall Street Journal dans une longue enquête. Les accusations se basent sur plusieurs dizaines de témoignages.

Le quotidien américain met directement en cause le fondateur du WEF Klaus Schwab. Dans son enquête publiée le 29 juin dernier, le Wall Street Journal explique notamment qu'il se serait un jour mis en tête de rajeunir ses effectifs. Il aurait alors ciblé quelques employés dans la cinquantaine et aurait demandé à un responsable RH, Paolo Gallo, de les licencier.

Ce dernier aurait refusé, soulignant qu'il fallait une raison valable pour renvoyer quelqu'un. Peu de temps après ce refus, Paolo Gallo aurait lui-même été licencié par Klaus Schwab.

Atmosphère "hostile aux femmes et aux Noirs"

Le Wall Street Journal dit avoir interviewé 80 collaboratrices et collaborateurs, anciens et actuels, de l'institution basée à Genève. Beaucoup dénoncent une atmosphère de travail "toxique" et "hostile aux femmes et aux Noirs", que Klaus Schwab aurait laissée se développer.

Des femmes auraient vu leur carrière stagner à leur retour de congé maternité. Certaines auraient même été rétrogradées ou poussées vers la sortie. Elles dénoncent également des cas de harcèlement de la part de leurs collègues ou d'invités du Forum de Davos. Klaus Schwab lui-même serait responsable de nombreux commentaires déplacés.

Plusieurs cas de racisme ont aussi été relevés. Certains termes injurieux auraient été utilisés en présence de collaboratrices noires. D'autres affirment ne pas avoir été considérés pour des promotions et ne pas avoir été conviés à Davos en raison de leur couleur de peau.

Selon les personnes interrogées par le Wall Street Journal, les dénonciations de ces cas n'ont jamais abouti. Certaines personnes ayant déposé plainte auprès des ressources humaines se seraient vues licenciées peu après.

Double discours

Le journal pointe du doigt le double discours de Klaus Schwab et la dissonance entre les valeurs affichées par le Forum de Davos, dont l'une des missions est "d'améliorer l'état du monde", et les situations de discrimination relevées par ses employés. Le WEF prône en effet la diversité, l'équité et l'inclusion.

Le Forum économique mondial (WEF) de Davos dit "s'engager à améliorer l'état du monde". [Keystone - Markus Schreiber - AP Photo]

L'institution insiste aussi sur l'importance de soutenir les nouvelles mères sur le marché du travail et publie également chaque année son indice sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui détaille les progrès réalisés par les différents pays en matière de parité.

"Fausses informations"

Klaus Schwab n'a pas réagi aux accusations du Wall Street Journal, mais dans une prise de position sur son site, le WEF affirme que le quotidien publie sciemment de fausses informations qui dénaturent l'organisation et son fondateur. Le journal n'a selon lui pas tenu compte d'informations qui aurait permis de "corriger" l'article et s'assurer qu'il soit "exact et véridique".

Enfin, le WEF souligne avoir de très hauts standards de gouvernance, une politique de tolérance zéro à l'égard du harcèlement et du racisme. Selon l'organisation, seules trois allégations de discrimination raciale ont été signalées depuis 2020. Chacune d'entre elles a fait l'objet d'une enquête approfondie et des mesures appropriées ont été prises, ajoute le WEF.

Klaus Schwab quittera son poste actuel en janvier 2025, a-t-il annoncé le 21 mai dernier. Il passera du poste de président exécutif à celui de président du conseil de fondation.

Sujet radio: Mathilde Farine

Adaptation web: Emilie Délétroz