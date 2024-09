Le Vacherin Mont d’Or change de stratégie de communication pour toucher les consommateurs

Les deux dernières années ont été difficiles pour le Vacherin Mont d’Or. Face à des ventes en baisse, l'Interprofession a décidé de changer sa stratégie de communication en prenant en compte l’évolution des habitudes alimentaires et les changements climatiques.

Après des chiffres en hausse lors de la période Covid, les ventes ont chuté, allant jusqu'à -8% lors de la saison 2023-2024. "Avec 526 tonnes vendues lors de la saison 2023-2024, ce n’est pas satisfaisant puisque cela correspond à l’année 2011", estime le président de l’Interprofession du Vacherin Mont d’Or AOP Paolo Degiorgi. Certains fromages avaient dû être donnés ou détruits.

Par ailleurs, les ventes de fromages suisses sont à la peine sur le marché national. "Pour la première fois, la Suisse va importer plus de fromage qu’elle n’en exporte. C’est très inquiétant", s’est alarmé en début d’année Boris Beuret, le président des Producteurs suisses de lait.

Nouvelle stratégie publicitaire

Face aux défis économiques et à la concurrence internationale, la filière du Vacherin Mont d’Or AOP a donc décidé cette année de réagir et de changer de stratégie de communication en prenant en compte l'évolution du climat et des températures.

Alors que les publicités se concentraient jusqu'à présent sur des images d'automne ou d'hiver, montrant de la neige et des pistes de ski, les nouvelles montreront des paysages ensoleillés ou des amateurs de Vacherin en train d'en déguster sur la Dent de Vaulion ou au bord du lac de Joux, explique Christian Mignot, fromager-producteur de Vacherin Mont d’Or AOP à Saint-George.

Le but est de rendre le produit pluri-saisonnier, "puisqu'on commence quand même toujours au Jeûne fédéral et qu’on se rend compte que les étés indiens deviennent bientôt des étés suisses qui se prolongent sur l'automne", dit-il.

Christian Mignot et ses employés dans la fromagerie de Saint-George. [RTS - Céline Tzaud]

Changements sociaux

Cette nouvelle communication représente un changement profond pour le fromage, estime Pascal Monneron, le gérant de l’Interprofession du Vacherin Mont d’Or AOP. Le produit vaudois a décidé de s’adapter à la réalité économique, climatique, mais aussi sociale, car les habitudes et les consommateurs ont changé.

"Les nouvelles générations qui arrivent ont l'habitude de consommer des produits d'une certaine façon, nouvelle, avec des fruits", indique-t-il. "Avant, on mangeait plutôt le Vacherin chaud, avec du pain, le soir. Et puis maintenant, c'est plutôt le samedi à midi, en brunch. Il faut s'y habituer."

Pas de diminution du prix

L’an dernier, le prix du Vacherin Mont d’Or a été augmenté d’un franc au kilo. Selon Pascal Monneron, il sera difficile de revenir en arrière. "Il a été augmenté en fonction des marges et des prix des matières premières qui augmentent", explique-t-il. "Nous avons deux matières premières: le bois, le lait. Ça a quand même un certain prix."

A la peine en Suisse romande, mais aussi en Suisse alémanique, le Vacherin se porte cependant bien à l’international. "Les exportations du Vacherin Mont d’Or ont progressé de 12% l’an dernier", précise Pascal Monneron.

L’interprofession mise désormais sur sa nouvelle stratégie de communication et la qualité de son produit pour voir les ventes augmenter cette année. Ce fromage saisonnier du Jura vaudois, 100% local et artisanal, sera commercialisé dès vendredi 13 septembre jusqu'en mars.

Céline Tzaud/edel