Le taux de chômage augmente en Suisse au mois de novembre

Le taux de chômage a connu une hausse de 0,1 point de pourcentage en novembre par rapport au mois précédent, atteignant 2,6%, fait savoir jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Corrigé des variations saisonnières, il s'est maintenu à 2,6%.

Le mois dernier, le nombre de chômeurs a augmenté de 4%, soit de 4667 personnes par rapport au mois d'octobre pour atteindre 121'114 individus, détaille le Seco dans un communiqué. Le nombre de chômeurs corrigé des variations saisonnières a lui crû de manière plus modérée, de 0,8% ou 1014 individus par rapport au mois précédent, s'élevant à 121'808 personnes.

Entre octobre et novembre, le nombre de jeunes chômeurs de 15 à 24 ans a augmenté de 1,7% ou 196 personnes, 11'817 individus ayant été comptabilisés. Sur un an, l'augmentation se chiffre à 23,7%, soit 2265 personnes. Le taux de chômage des jeunes s'est quant à lui maintenu à 2,6%.

Le nombre de chômeurs seniors, entre 50 et 64 ans, a été supérieur de 4,6% ou 1486 personnes au nombre enregistré le mois antérieur, à 33'504 individus. Par rapport au même mois en 2023, il s'est enrobé de 21,1%, soit de 5843 personnes.

>> Lire aussi : Le casse-tête de la recherche d'emploi pour les personnes divorcées de plus de 55 ans

Le taux de chômage des seniors s'élevait lui à 2,4%, soit 0,1 point de pourcentage de plus que le mois précédent.

Nette hausse chez les hommes et les étrangers

Par région, le nombre de chômeurs a augmenté d'un mois sur l'autre de manière plus marquée en Suisse romande et au Tessin (+4,5% avec 48'195 individus) que du côté de la Suisse alémanique (+3,7% avec 72'919 personnes).

Le nombre de chômeurs de sexe masculin a connu une hausse franche, de 5,7%, en comparaison avec les femmes, qui ont été 1,9% plus nombreuses qu'en octobre.

Les étrangers ont été 5,9% de plus à s'inscrire au chômage, contre 2% de plus chez les personnes de nationalité suisse, montrent encore les données du Seco. En glissement annuel, cette disparité s'estompe avec une hausse de 23,7% pour les étrangers et de 23,4% pour les Suisses.

Près de 199'000 demandeurs d'emploi

Les demandeurs d'emploi ont pour leur part été au nombre de 198'793, soit 7630 personnes de plus, ou 4%, qu'en octobre. Par rapport au même mois de l'année précédente, ce nombre s'est accru de 17,7% ou 29'895 individus. Le taux de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois antérieur, atteignant 4,3%.

A la fin novembre, le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de septembre se montait à 1988. Cela représente une baisse de 20,4% avec 511 personnes de moins qu'en août 2024.

ats/vajo