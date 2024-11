Le taux de chômage a progressé de 0,5 point depuis un an

Le taux de chômage est resté stable en Suisse au mois d'octobre, à 2,5%, par rapport à septembre. Corrigé des variations saisonnières, il s'établit à 2,6%, indique mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie dans son relevé mensuel. Sur un an, le chômage a toutefois progressé de 0,5 point de pourcentage.

Le taux de demandeurs d'emploi s'est inscrit en légère hausse, de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent, pour atteindre 4,2%. Corrigé des variations saisonnières, il s'inscrit à 4,3% (+0,1 point).

Le taux de chômage des jeunes, de 15 à 24 ans, a diminué de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent, pour atteindre 2,6%. Celui des seniors (de 50 à 64 ans) s'élevait à 2,3%, soit 0,1 point de pourcentage de plus que le mois précédent.

A 4,6%, le taux de chômage des étrangers a enflé de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent, tandis que pour les Suisses, il s'est maintenu à 1,7%.

Des disparités régionales

Par région, en Suisse romande et au Tessin, le chômage s'est inscrit à 3,5%, contre 3% un an plus tôt, tandis qu'en Suisse alémanique, il s'est hissé à 2,1%, après 1,7% en octobre 2023.

Genève (4,4%), le Jura (4,3%), Neuchâtel (4%) et Vaud (4%) enregistrent les plus haut taux de chômage du pays. Sur un an, la progression la plus forte a été enregistrée à Neuchâtel, de 2,7% à 4%. Le taux de chômage s'élève par ailleurs à 2,7% en Valais, 2,4% à Fribourg et 1,8% à Berne.

En août, environ 2500 personnes ont épuisé leurs droits aux indemnités de chômage, en hausse de 1,8% par rapport au mois précédent. Par ailleurs, 278 entreprises avaient des mesures de réduction de l'horaire de travail en août, touchant 4256 salariés, soit 12,3% de moins qu'en juillet.

Le Secrétariat à l'économie table sur un taux de chômage de 2,4% pour l'ensemble de 2024, puis sur une progression à 2,6% en 2025.

ats/boi