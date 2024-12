Le secteur horloger suisse souffre, avec de nombreux employés en chômage partiel

L'horlogerie est le secteur économique le plus touché en Suisse: le taux de chômage a bondi de 70% en un an. Ce chiffre aurait pu être bien plus élevé sans la réduction de l'horaire de travail, permettant de mettre temporairement à l'arrêt des employés. La reprise n'est pas attendue avant 2025, voire 2026.

La réduction de l'horaire de travail (RHT), soit le chômage partiel, est de plus en plus mobilisé, déplore lundi dans La Matinale Patrick Hauert, directeur de MRP, une entreprise fabriquant des boîtes de montres. Au total, 20% de ses employés étaient concernés en août dernier et près de 60% le sont à la fin de cette année. Et la croissance ne reviendrait qu'en 2026, selon certains patrons. Cette perspective inquiète le chef du Service de l'économie et de l'emploi dans le canton du Jura, puisque la RHT a été conçue pour le court terme. "Si la situation ou les perspectives sont moroses à long terme, les entreprises doivent entreprendre des mesures de licenciements", détaille-t-il. "Donner un peu d'air" En attendant la reprise économique, les cantons romands demandent une prolongation du régime exceptionnel de RHT jusqu'au mois de décembre 2025 et non juillet prochain, comme prévu initialement par le Département de l'économie. Selon Pierre-Alain Berret, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, une soixantaine d'entreprises y ont recours rien que dans son canton. Il souligne que ce chiffre n'a plus été constaté depuis une dizaine d'années. Tous les cantons de Suisse latine sont concernés, explique-t-il. "Dans ce contexte-là, il nous paraît judicieux de prolonger ce délai maximal d'indemnisation jusqu'au 31 décembre" afin de "donner un peu d'air aux entreprises concernées" et "éviter la casse au niveau des emplois". Ralentissement en Chine Cette croissance en berne dans le secteur horloger est notamment causée par un manque de consommation étrangère. La clientèle chinoise, par exemple, avait dopé le secteur pendant des années, mais un ralentissement de la croissance dans ce pays explique qu'elle achète moins. >> Lire aussi : L'Asie ne raffole plus des montres suisses, la mécanique s'enraye Les dernières statistiques, datant d'octobre dernier, montrent que les exportations vers la Chine ont chuté de plus d'un tiers par rapport à 2023. L'Allemagne et la France sont aussi en recul. Sujets radio: Mathilde Farine, Nicolas Rossé Texte web: mera