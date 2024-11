Le nombre de frontaliers en Suisse romande explose comparativement au reste du pays

Le nombre de frontaliers en Suisse a dépassé pour la première fois les 400’000 personnes, atteignant 403’000 au troisième trimestre. Ce chiffre a doublé en 15 ans, principalement en raison de l’augmentation significative des frontaliers résidant en France. Les différences avec l’Allemagne sont considérables, de nature à surprendre même les experts.

Les différences entre les cantons romands et alémaniques sont frappantes: il y a 25 ans, Bâle-Ville et Genève comptaient chacun 26'000 frontaliers. Aujourd’hui, Bâle en compte 35'000, tandis que Genève en dénombre 112'000, soit trois fois plus.

Une évolution similaire est observée dans deux cantons moins urbains. En Thurgovie, le nombre de frontaliers est passé de 2000 à 6000, tandis que dans le Jura, il a augmenté de 2000 à 12'000 sur la même période.

Dans le canton de Vaud, le nombre de frontaliers a été multiplié par cinq, et Neuchâtel compte désormais plus de frontaliers que l’ensemble du canton de Zurich.

Différences régionales en question

Contactés par la RTS, le Centre patronal, la Fédération des entreprises romandes, ainsi que les Chambres de commerce de Bâle et du Jura peinent à fournir une explication. Ces évolutions les interpellent.

Blaise Matthey, aujourd’hui retraité après 35 ans au sein du patronat genevois, avance une explication culturelle. Selon lui, les Romands sont moins réticents à employer du personnel venant de France voisine. "Contrairement aux Suisses alémaniques, qui ont une certaine aversion pour le personnel allemand", explique-t-il lundi dans La Matinale.

D’autres explications incluent le fait qu’il y a davantage d’apprentis en Suisse alémanique, ce qui assurerait une main d'oeuvre suffisante dans les métiers techniques, ou alors un marché du travail allemand qui inciterait moins à l'exode.

Le dumping salarial serait-il déterminant?

Quant à l’idée que les patrons suisses romands seraient attirés par les bas salaires pratiqués en France, Blaise Matthey n’est pas convaincu. "Dans une entreprise, vous pouvez peut-être pratiquer du dumping salarial au début, mais cela posera très rapidement des problèmes", affirme-t-il.

Les patrons suisses alémaniques seraient-ils plus solidaires? Rien ne permet de l’assurer. Cette différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique reste significative et encore inexpliquée.

