Le nom Credit Suisse radié du registre du commerce, la fusion avec UBS est terminée

UBS a annoncé vendredi avoir terminé la fusion des entités UBS SA et Credit Suisse SA, avançant ainsi dans le mariage forcé entre les deux groupes bancaires helvétiques. Le nom Credit Suisse SA a par ailleurs été radié du registre du commerce zurichois et "a cessé d'exister en tant qu'entité séparée".

UBS hérite de l'ensemble des droits et obligations, ainsi que des titres de dette en circulation de son ex-voisine, absorbée en mars 2023 sur demande des autorités fédérales, selon un communiqué publié par la grande banque. Cette fusion permettra d'effectuer la migration des clients et des activités de Credit Suisse vers les plateformes d'UBS.

"Aujourd'hui, nous avons atteint une étape importante dans le cadre de l'intégration" des deux banques, a souligné le directeur général d'UBS Sergio Ermotti, cité dans le document. "La fusion de nos maisons-mères représente une condition préalable importante pour réaliser la migration des clients vers les plateformes d'UBS", a-t-il ajouté.

La transition vers une société holding intermédiaire aux Etats-Unis est prévue le 7 juin et la fusion entre les entités helvétiques d'UBS et Credit Suisse est toujours attendue au troisième trimestre.

Deux sociétés jusqu'à présent

Jusqu'à présent, le groupe UBS gérait deux sociétés-mères indépendantes, UBS AG et Credit Suisse AG. Ces deux entités distinctes avaient opéré leurs propres filiales et succursales, ainsi que leurs clients respectifs. Ce n'est désormais plus le cas.

Empêtrée dans des scandales à répétition depuis plusieurs années, Credit Suisse avait vu sa situation se détériorer rapidement suite à la faillite mi-mars de la banque américaine Silicon Valley Bank. Dans le cadre du plan de sauvetage dévoilé le 19 mars 2023 par les autorités helvétiques, UBS avait alors accepté de reprendre son ancienne rivale pour 3 milliards de francs, après avoir obtenu d'importantes garanties financières de la part de la Confédération et de la Banque nationale suisse.

>> Relire : UBS rachète Credit Suisse pour 3 milliards de francs. Objectif: "rétablir la confiance"

ats/lan