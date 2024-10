Le médicament Doliprane va passer sous contrôle américain

Le Doliprane, le médicament le plus vendu en France, va passer sous le contrôle du fonds d’investissement américain CD&R. Sanofi, le groupe pharmaceutique, a annoncé lundi qu’il allait vendre 50% de sa filiale Opella, qui produit cet antalgique.

Le sujet est sensible, car le Doliprane, l'équivalent du Dafalgan, est le médicament le plus vendu en France. Avant toute cession, le gouvernement français souhaitait donc des garanties sur le maintien des emplois et de la production dans l’Hexagone.

Dimanche soir, le ministre de l’Economie, Antoine Armand, a assuré avoir obtenu des engagements pour le maintien et le développement en France de la filiale qui fabrique le Doliprane, représentant 1700 emplois.

Sanofi a également confirmé son alliance avec un fonds américain, avec l’accord de l’Etat français. Le célèbre antalgique pourra ainsi être cédé au fonds CD&R.

L'Etat garde un droit de regard

Afin d’obtenir un droit de regard sur les orientations stratégiques du nouvel actionnaire étranger, la France prendra une participation de 1% dans cette filiale qui sera cédée. Cette participation vise à dissiper les inquiétudes que suscite cette opération en termes d'emplois. De son côté, le groupe Sanofi prévoit de rester actionnaire à 50% de sa filiale.

La perspective de l'arrivée d'un nouvel actionnaire étranger passe mal auprès des syndicats du groupe, en grève reconductible depuis jeudi pour s'opposer au projet, mais aussi auprès de l'opinion publique attachée à la marque tricolore Doliprane, vendue à 97% en France.

Sanctions en cas de non-respect des engagements

L'accord tripartite entre l'Etat, Sanofi et CD&R, annoncé dimanche soir par le gouvernement, prévoit des sanctions financières, "pouvant s'élever jusqu'à 40 millions d'euros" en cas d'arrêt de la production sur les deux sites français d'Opella et de "100'000 euros par emploi supprimé par licenciement économique contraint".

Une pénalité pouvant atteindre 100 millions d'euros est prévue en cas du non respect du "maintien de l'approvisionnement d'Opella auprès de fournisseurs et sous-traitants français".

L'accord garantit "le maintien des volumes minimaux de production en France pour les produits sensibles d'Opella", comme le Doliprane, ont précisé les ministres de l'Industrie Marc Ferracci et de l'Economie Antoine Armand.

Un objectif d'investissement en France, fixé à 70 millions d'euros sur cinq années en cumulé, fait également partie des engagements.

La finalisation de la transaction est prévue au plus tôt pour le deuxième trimestre 2025.

Sujet radio: Virginie Langerock

Adaptation web: agences/Miroslav Mares