Le marché des voitures électriques reste prometteur, selon le patron de VW

Alors que la mobilité électrique semble avoir atteint un palier en Europe, les constructeurs poursuivent leur transition. Optimiste, le CEO des voitures Volkswagen Thomas Schäfer pointe toutefois l'écueil du prix de l'électricité en Europe. Il s'oppose aussi à tout protectionnisme vis-à-vis de la Chine.

Après une forte progression ces dernières années, plusieurs voyants sont désormais à l'orange sur le marché européen des véhicules électriques: les ventes sont en baisse ou stagnent dans certains grands pays, et la valorisation boursière du pionnier Tesla s'érode.

Si ces chiffres peuvent être mis en lien avec l'arrêt de certaines subventions, notamment en Allemagne ou en France, beaucoup d'automobilistes hésitent encore à faire le choix du tout-électrique. En cause, un prix à l'achat en moyenne plus élevé, l'autonomie limitée de certains modèles et une disponibilité des stations de recharge que certains jugent encore insuffisante.

Présent vendredi au Swiss Economic Forum d'Interlaken (BE), le patron du géant allemand Volkswagen a toutefois affiché un véritable enthousiasme et sa conviction que le futur de l'industrie automobile sera "définitivement électrique".

Ralentissement temporaire

Presque toutes les grandes marques traditionnelles proposent désormais des modèles dans plusieurs gammes de prix. Et d'après Thomas Schäfer, sa marque est bien positionnée dans le virage électrique européen. "Nous avons de superbes voitures, elles sont compétitives... Maintenant, nous devons simplement passer à la vitesse supérieure et proposer au grand public des modèles qui se situent dans la même fourchette de prix que les voitures thermiques. Ensuite, ça s'imposera rapidement", estime-t-il mardi dans l'émission Tout un monde.

Il évoque notamment des voitures disponibles d'ici à la fin 2025 pour moins de 25'000 euros, et un modèle "d'entrée de gamme à moins de 20'000 euros, qui sera produit et vendu en Europe".

Selon lui, le ralentissement constaté en ce début d'année n'est que temporaire: "L'électromobilité a atteint un léger plateau. C'est dû essentiellement au caractère hétérogène du marché européen: il s'est très bien développé dans les pays nordiques ou en Suisse, mais dans certains pays d'Europe de l'Est, c'est beaucoup plus lent", analyse-t-il.

"Direction politique claire"

Le manager estime aussi que le problème vient du coût de l'électricité, "toujours très élevé en Europe", selon lui. "En Chine ou aux Etats-Unis, où les coûts de l'électricité sont très bas, on voit que la mobilité électrique se développe", dit-il. Enfin, concernant l'arrêt de certaines subventions, il en appelle à des "règles et des politiques stables pour que l'électromobilité s'impose".

L'Union européenne prévoit d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs d'ici à 2035. Si ce délai met une certaine pression sur les épaules des constructeurs, l'industrie n'est pas "à deux ou trois ans près", estime Thomas Schäfer.

"La question la plus importante, c'est que nous réussissions cette transformation d'ici à la fin de cette décennie, (...) que la direction politique soit claire et que nous ayons des prix de l'électricité raisonnables pour pouvoir produire des batteries ici, en Europe."

Economie circulaire des batteries

La production de ces batteries a aussi un impact conséquent sur l'environnement, tant en termes d'émissions grises de CO2 que de pollution des sols. Le recyclage est donc primordial pour en diminuer l'empreinte écologique.

"Nous avons une stratégie d'économie circulaire et nous sommes déjà très avancés dans le domaine des batteries. On a mis en place une ligne de recyclage à Salzgitter, près de Wolfsburg. Là-bas, plus de 90% des batteries peuvent être recyclées. Il n'y a pas de crainte que les batteries deviennent des déchets encombrants, ce sont des matières premières très précieuses qu'il faut réutiliser", expose le patron de Volkswagen.

Ainsi, en dépit des contraintes politiques, de la concurrence mondiale exacerbée et des impacts environnementaux toujours conséquents, l'industrie automobile semble avancer vers son avenir électrique avec une certaine sérénité.

Sujet radio: Patrick Chaboudez

Adaptation web: jop