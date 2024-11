Le groupe Tamedia réorganise sa direction en Suisse romande

Tamedia réorganise son pôle éditorial en Suisse romande. Le groupe zurichois annonce plusieurs nominations et plusieurs départs afin d'"accélérer la croissance numérique de la marque 24 heures et de professionnaliser davantage la gestion des marques".

Dans le nouvel organigramme, Chantal de Senger assumera le rôle nouvellement créé de Brand Business Manager pour toutes les marques romandes ainsi qu'Executive de Tamedia en Suisse romande. Eric Lecluyse devient quant à lui rédacteur en chef de la rédaction romande et rédacteur en chef de 24 heures.

Tous deux prendront leurs fonctions le 1er janvier 2025, indique mercredi Tamedia dans un communiqué. L'éditeur avait annoncé fin août sa nouvelle stratégie pour accélérer sa transformation numérique, avec notamment la création d'un Digital Desk transversal. Chargé de la diffusion des contenus, il sera désormais dirigé par Emmanuel Borloz.

Claude Ansermoz a passé près de 20 ans au quotidien 24 heures, donc sept en tant que rédacteur en chef. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

En Suisse romande, les rédactions de 24 heures, de la Tribune de Genève, du Matin Dimanche et de Femina formeront désormais une seule rédaction, dirigée par Eric Lecluyse, qui aura aussi pour tâche de renforcer la collaboration avec les rédactions alémaniques. Après avoir été rédacteur en chef adjoint du magazine français L'Express, il a oeuvré en tant que rédacteur en chef du quotidien régional neuchâtelois ArcInfo depuis 2017.

Eric Lecluyse remplace à la tête de 24 heures Claude Ansermoz, qui quitte Tamedia d'un commun accord avec la Direction, précise l'éditeur. Après plus de 20 ans passés à 24 heures, dont les sept dernières années en tant que rédacteur en chef, Claude Ansermoz a réussi à faire de 24 heures la voix incontournable du canton de Vaud et de ses différentes régions, déclare Simon Bärtschi, directeur éditorial de Tamedia.

>> A lire aussi : Tamedia annonce la fusion de trois rédactions romandes, 25 postes supprimés en Suisse romande

Départ de Frédéric Juillard pour Le Temps

Un changement intervient également à Genève. Le rédacteur en chef de la Tribune de Genève, Frédéric Julliard, va quitter l'entreprise pour relever un nouveau défi au Temps. C'est désormais Olivier Bot, actuellement rédacteur en chef adjoint du titre, qui assurera la rédaction en chef par intérim de la Tribune de Genève.

Au Temps dès le 1er février, Frédéric Julliard sera le responsable d'une nouvelle rubrique lémanique qui réunira les bureaux vaudois et genevois du quotidien, écrit ce dernier dans un autre communiqué. Il travaillera de manière très étroite avec Nicole Lamon, cheffe de la rubrique Suisse, qui reste chargée des correspondants au Palais fédéral, en Suisse alémanique, dans l'Arc jurassien et en Valais.

Arrivée de Chantal de Senger

Quant au poste de Brand Business Manager, nouvellement créé par Tamedia et attribué à Chantal de Senger — actuellement rédactrice en chef du magazine PRESTIGE —, il couvrira la responsabilité du développement des marques, de leur performance financière ainsi que de la mise en oeuvre de la stratégie. Chantal de Senger représentera l'entreprise en tant qu'Executive de Tamedia en Suisse romande et rapportera directement à la CEO Jessica Peppel-Schulz.

L'éditeur note encore que "Christine Gabella, directrice de Tamedia pour la Suisse romande, malgré un départ de son propre chef, accompagnera activement notre transformation et assurera une transition en douceur. Elle continuera à nous conseiller et à représenter Tamedia jusqu'à nouvel ordre en tant que membre du conseil d'administration de Keystone-ATS et de Riviera Chablais, ainsi qu'en tant que vice-présidente de Médias Suisses", précise Jessica Peppel-Schulz.

>> A lire aussi : Tamedia se séparera finalement de 17 employés dans ses rédactions

jfe avec ats