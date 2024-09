Le fabricant de cellules solaires Meyer Burger va supprimer près de 200 emplois

Bénéficiant d'une longue expérience dans le domaine de la restructuration d'entreprises industrielles, Franz Richter a expliqué vouloir limiter le port de la double-casquette de président et directeur général à une phase de transition. Dernièrement, Franz Richter a exercé des mandats opérationnels chez Süss MicroTec et Dr. Hönle, dont il préside actuellement le conseil de surveillance.

Le directeur général du Groupe Meyer Burger, Gunter Erfurt, quitte l'entreprise. [KEYSTONE - SIMON KREMER]

Le chef des finances, Markus Nikles, quittera lui aussi l'entreprise, à fin septembre. Ralf Hermkens, aux Etats-Unis et Frank Zimmermann, pour l'Europe, reprendront la responsabilité du domaine des finances et du contrôle de gestion et rapporteront directement au président exécutif jusqu'à nouvel ordre. Tous deux travaillent déjà dans l'entreprise en tant que vice-présidents exécutifs.

La direction, réduite à trois membres, se concentrera dans un premier temps sur le rétablissement le plus rapide possible de la rentabilité. Outre ses fonctions actuelles, le directeur opérationnel (COO) Daniel Menzel assumera également la responsabilité des ventes. En charge du développement durable (Sustainability Officer) Katja Tavernaro s'occupera essentiellement des aspects juridiques et des ressources humaines dans le cadre de la restructuration.