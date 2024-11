Le climat des affaires se dégrade dans l'industrie des machines, selon Swissmechanic

Baisse des commandes et des marges, réduction des effectifs: le contexte dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) n'a jamais été aussi difficile, selon l'indice du climat des affaires des petites et moyennes entreprises établi par Swissmechanic.

L'indice a chuté en octobre 2024 à son plus bas niveau depuis janvier 2021, indique mercredi dans un communiqué de l'association. Selon ce baromètre, 74% des entreprises interrogées estiment que le contexte actuel est plutôt défavorable, voire très défavorable. Les PME font face à plusieurs difficultés: baisse des commandes, chiffre d'affaires et marges en repli, franc fort, réduction des effectifs. Au total, 60% des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires et leurs marges reculer au troisième trimestre 2024. L'utilisation des capacités est actuellement inférieure à 80%. De plus, une entreprise sur trois a dû réduire ses effectifs par rapport à l'année précédente, tandis qu'une sur quatre manque de fonds propres pour investir. Par ailleurs, pour près d'un tiers d'entre elles, la production n'est garantie que pour une période maximale de quatre semaines. Possible reprise en 2025 Le dernier trimestre de 2024 devrait rester difficile, en raison de la faible demande extérieure. Environ la moitié des PME interrogées tablent sur une nouvelle baisse des commandes, du chiffre d'affaires et des marges. L'année 2025 s'annonce toutefois sous de meilleurs auspices, selon le baromètre de Swissmechanic. Certains signes laissent entrevoir une possible reprise économique. La diminution des prix de l'énergie et des taux d'intérêt plus bas pourraient en effet stimuler la branche MEM. ats/ther