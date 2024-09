La Suisse reste le pays le plus innovant au monde selon l'ONU

La Suisse reste le pays le plus innovant au monde, toujours devant la Suède et les Etats-Unis, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La Chine remonte, elle, au 11e rang. L'activité fait face à un ralentissement, a déploré l'organisation jeudi à Genève.

La Suisse est première depuis largement plus de dix ans dans l'Indice mondial de l'innovation, qui rassemble des dizaines d'indicateurs dans plus de 130 pays. Selon le rapport, elle figure au moins parmi les cinq meilleures dans toutes les différentes parties, sauf pour les infrastructures où elle est septième.

Comme il y a un an, elle est en tête notamment pour l'accès aux nouvelles technologies ou encore la production de savoir-faire et de technologies. Elle ne l'est plus en revanche pour l'environnement politique des affaires, où elle arrive pour la première fois derrière Singapour, ou les familles des brevets. Mais les principaux centres économiques du pays semblent attirer de plus en plus d'investissement, selon l'organisation.

Recul des investissements dans la recherche

Plus largement, au niveeau mondial, "la situation est tumultueuse avec quelques éclaircies", a affirmé à la presse le directeur général de l'OMPI Daren Tang. Les investissements dans la recherche continuent de reculer, davantage encore, ce qui laisse redouter des chiffres inquiétants pour cette année et l'année prochaine.

En cause notamment, l'augmentation des taux d'intérêts ou la situation politique, selon un responsable de l'organisation. Mais également la pandémie qui avait fait exploser les investissements. Celle-ci, malgré les nombreux problèmes, a aussi été "un grand accélérateur", selon le directeur général.

L'OMPI déplore une diminution de 40% de la valeur des investissements en capital-risque l'année dernière et de plus de 9% en termes de volume, de même qu'un ralentissement de l'augmentation des dépenses dans la recherche. Ces chiffres sont revenus au niveau de ceux d'avant la pandémie.

Moins de dépôts de brevets

Les dépôts internationaux de brevets étaient par ailleurs en recul de 1,8%, pour la première fois en une quinzaine d'années, affirme encore l'organisation. "Toutefois, les avancées technologiques sont restées importantes" en 2023, affirme Daren Tang. Notamment sur la santé ou les véhicules électriques.

Derrière les trois premiers, Singapour gagne à nouveau un rang et passe devant les Britanniques. La Corée du Sud, 10e l'année dernière, avance elle de quatre places au total, notamment avec ses investissements dans les technologies vertes. La Chine reste le seul pays émergeant parmi les 30 meilleurs. Tous les pays en développement n'avancent pas forcément. L'OMPI appelle les politiques à établir des écosystèmes d'innovation.

