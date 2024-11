La Suisse à nouveau tentée par un accord de libre-échange avec les Etats-Unis

Si la perspective d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis inquiète les agriculteurs, elle réjouit les milieux économiques.

"Près de 40% des PME suisses sont orientées vers l'exportation. Or, quand on parle d'exportation, les Etats-Unis sont bien évidemment un partenaire qui joue un rôle important", a réagi Fabio Regazzi, président de l'Union suisse des arts et métiers, la faitière des petites et moyennes entreprises, lundi dans La Matinale de la RTS.

"Comme l'Europe est un peu dans une situation économique difficile, il faut chercher de nouvelles opportunités d'affaires. Les Etats-Unis étant un acteur de premier plan, de plus en plus d'entre elles sont en train de chercher à renforcer leurs exportations outre-Atlantique", complète-t-il.