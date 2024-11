La production de plastique baisse en Europe, mais ça n'est pas une bonne nouvelle

La production de plastique baisse en Europe, a annoncé lundi Plastics Europe, organisation qui regroupe une centaine d'entreprises qui produisent plus de 90% des plastiques sur le continent. Parallèlement, davantage de plastique est importé de pays moins regardants sur le plan environnemental.

Dans les 27 pays de l'Union européenne, auxquels on ajoute la Suisse, le Royaume-Uni et la Norvège, la production a baissé d'environ 8%, aussi bien pour le plastique neuf que pour le plastique recyclé.

Ces chiffres sont en contradiction avec la production mondiale de plastique, qui, elle, a augmenté de 3,4% l'année passé. En conséquence, la part de l'Europe a baissé et n'atteint plus que 12% du marché mondial.

Plastique moins cher importé

Pour ses besoins, l'Europe importe ainsi de plus en plus de plastique, qui provient de régions où il est moins cher et, surtout, où les normes environnementales sont moins strictes, comme en Asie, ou alors de pays où l'énergie est beaucoup moins chère, comme aux Etats-Unis.

Or, l'Europe est plus avancée en matière écologique: elle est la région du monde où la part des plastiques recyclés est la plus élevée. Le secteur représente plus de 50'000 entreprises et a réalisé quelque 340 milliards de francs de chiffre d'affaires l'année passée.

Transition vers la circularité menacée

Si la compétitivité européenne continue de s'éroder, Plastics Europe estime que la transition de cette industrie vers la circularité est menacée. Une circularité qui sera au centre des discussions à partir de lundi prochain, avec l'ouverture de négociations de l'ONU en Corée du Sud pour conclure un traité international sur l'élimination de la pollution plastique.

Sujet radio: Jean-Philippe Rutz

Adaptation web: Vincent Cherpillod