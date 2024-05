La Poste veut convaincre les autres banques d'unifier le réseau des bancomats

La Poste veut regrouper tous les postomats et bancomats de Suisse en un réseau commun. Cette mesure vise à faciliter leur exploitation afin de garantir que l'approvisionnement en argent liquide perdure. Le géant jaunea confié à la Schweiz am Wochenende être en discussion sur ce sujet avec les autres banques suisses.

La Poste souhaite qu'un seul fournisseur garantisse à l'avenir la qualité, la sécurité et une grande disponibilité de l'argent liquide. Et pour qu'un tel changement puisse avoir lieu au sein de l'ex-régie fédérale, il est nécessaire que les activités liées à l'argent liquide passent de Postfinance à la Poste. Le Conseil d'administration décidera dans le courant de l'année s'il y a lieu de procéder à ce transfert interne.

Surtaxe supprimée?

L'ensemble de la clientèle bancaire en Suisse pourrait profiter d'un réseau de bancomats unifié, estime le responsable Réseau postal de la Poste Thomas Baur, qui révèle que cette proposition a suscité de l'intérêt de la part des autres banques.

La clientèle n'aurait ainsi plus à se demander où se trouve "son" plus proche distributeur, plaide encore Thomas Baur dans la Schweiz am Wochenende. Cela marquerait une rupture avec la pratique actuelle, où les établissements financiers se facturent mutuellement des frais, qu'ils répercutent ensuite sur la clientèle. Un retrait dans le bancomat d'une banque tierce en Suisse est généralement facturé 2 francs par la grande majorité des établissements.

15% des bancomats ont disparu en 4 ans

L'argent liquide tend à perdre de son importance en tant que moyen de paiement. Avant la pandémie de Covid-19, début 2020, on comptait en Suisse environ 7200 distributeurs automatiques de billets. Ce chiffre est tombé aujourd'hui à 6120 (-15%), selon des chiffres récents de la Banque nationale suisse (BNS).

