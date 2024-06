La population Suisse championne d'Europe de la consommation bio

La Suisse est la championne d'Europe en matière de consommation de produits bio, avec un panier d'achat qui a atteint 454 francs par habitant en 2023. Le chiffre d'affaires total a inscrit un record, avec une hausse de 6,9% sur un an à 4,075 milliards de francs.

Urs Brändli, président de Bio Suisse, a parlé d'un exercice écoulé fait de défis lors la conférence de presse annuelle à Chiètres (FR), sur le site en construction de Terraviva. "Il faut continuer à identifier les attentes des clients pour accroître l'attrait des produits", a dit celui qui a rempilé pour un mandat de quatre ans.

"Le bio est devenu une grande affaire", s'est réjoui Balz Strasser, directeur de la faîtière qui compte 33 membres. Il a insisté sur la nécessité de soigner le partenariat en général, avec le commerce de détail en particulier, pour assurer les investissements. "Et une meilleure promotion auprès du monde politique", a ajouté Urs Brändli.

Prix justifié

"C'est en travaillant ensemble qu'il a été possible de sortir le bio de sa niche de marché", a relevé Urs Brändli. "Au vu des discussions sur les prix en cours, nous devons nous positionner clairement et montrer pourquoi le bio vaut son prix", a-t-il ajouté.

"Les fermes bio reçoivent des contributions de la Confédération", a détaillé Urs Brändli. "Mais il n'y a pas en Suisse de véritable soutien politique de l'agriculture biologique qui reconnaisse la valeur du bio pour la nature et l'environnement et qui l'envisage comme partie de la solution aux problèmes de durabilité".

La hausse du chiffre d'affaires 2023 est due à hauteur de 4% à l'inflation, a précisé Balz Strasser. La part de marché s'est située quant à elle à 11,6%, contre 11,2% en 2022.

Grande distribution majoritaire

Le marché est désormais porté davantage par la grande distribution que par le commerce biologique spécialisé et la vente directe, qui ont reculé de 6,9% et 11,3% respectivement, a constaté Bio Suisse. Coop (+8,7%), Migros (+6,1%) ainsi que les grands magasins (+10,7%) tirent leur épingle du jeu.

En comparaison européenne, la Suisse domine le classement de la dépense annuelle par habitant dans le bio, devant le Danemark, l'Autriche, le Luxembourg et la Suède, l'Allemagne et la France.

En 2020, année du Covid-19, le chiffre d'affaires du secteur s'était monté à 3,86 milliards de francs, soutenu à l'époque par le commerce spécialisé et la vente directe. Aujourd'hui, dans le contexte de renchérissement, avec des consommateurs toujours motivés, la question du prix demeure fondamentale, a répété Balz Strasser.

Bio surtout dans la viticulture

Au total, 7362 entreprises agricoles étaient certifiées Bourgeon à la fin de 2023, soit 21 de plus qu'un an plus tôt. Elles cultivaient une surface de près de 190'000 hectares. Avec une proportion de 19,9%, l'activité bio apparaît en outre pour la première fois plus importante dans la viticulture que dans le reste de l'agriculture.

Les nouvelles conversions viennent des cantons de Berne, Lucerne et Zurich. En Suisse romande, Urs Brändli a cité au rang des plus actifs Fribourg, Genève et Valais. Avec 63,7%, le canton des Grisons affiche la plus grande part de fermes bio en Suisse. En chiffres absolus, Berne domine le classement avec 1370 unités.

ats/juma