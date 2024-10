La part des femmes dans la population active a bondi en un demi-siècle

La population active occupée en Suisse a fortement augmenté entre 1970 et 2023, passant de 2,8 à 4,8 millions de personnes. Sur cette période, la part des femmes est passée de 33,9% à 46,7% et celle des étrangers de 19,2% à 27,5%.

En 53 ans, la population active occupée féminine a plus que doublé, passant de 964'000 à environ 2,3 millions. La répartition des sexes entre les grands groupes de professions est dans l'ensemble devenue plus homogène au fil des décennies, relève jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

C'est au sein de la catégorie "personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs" que l'on compte la plus forte proportion de femmes (69,3% en 1970 et 65,9% en 2023). Les hommes sont par contre fortement majoritaires dans les métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat (81,7% en 1970, 87,1% en 2023) et chez les "conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage" (83,3% en 1970, 85% en 2023).

Davantage d'étrangers

L'effectif des personnes actives occupées des ressortissants étrangers se montait à 545'000 personnes en 1970 et a atteint 1,3 million en 2023. Celui des personnes de nationalité suisse est passé de 2,3 millions en 1970 à 3,5 millions en 2023.

Comme en 1970, la plus forte part d'étrangers actifs se trouve en 2023 dans les "professions élémentaires" (55,4%) et dans les métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat (31,3%). C'est dans les métiers qualifiés du secteur primaire (agriculture, sylviculture et pêche) que l'on trouve les pourcentages les plus faibles.

La répartition des Suisses et des étrangers entre les différents groupes de professions est toutefois devenue plus homogène avec le temps, note l'OFS.

Le temps partiel a la cote

En 53 ans, la part des actifs occupés dans des professions intellectuelles et scientifiques a bondi de 7,3% à 26,8%. Les "professions intermédiaires" (de 10,6% à 17%) et les "directeurs, cadres de direction et gérants" (de 4,7% à 8,7%) ont également progressé. La diminution la plus forte (de 25,1% à 9,5%) s'observe dans les métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat.

Le temps partiel a augmenté sur ces cinq dernières décennies, passant de 12,7% à 37,6%. Les femmes sont plus de la moitié à être employées à taux réduit (58% en 2023). La proportion des hommes a, elle, presque quintuplé (19,6%). La part du temps partiel augmente dans tous les grands groupes de professions, mais c'est dans les "professions élémentaires" que la hausse est la plus forte.

Enfin, l'âge moyen de la population active occupée a nettement augmenté en 53 ans, passant de 38,4 à 42,4 ans. Cela va de pair avec le vieillissement démographique et l'allongement de la durée de la formation, note l'OFS.

ats/juma