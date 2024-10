La moitié des cantons s'attendent à un exercice 2025 déficitaire

La moitié des cantons prévoient un budget dans les chiffres rouges pour 2025. En Suisse romande, seuls Vaud (-303 millions) et le canton du Jura (-5,3 millions) s'attendent à un résultat négatif.

La situation des cantons en matière de politique financière est mitigée, juge Ernst Stocker, président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), interrogé par Keystone-ATS.

Vaud présente le déficit le plus grand, avec 303 millions de francs, le plus important du canton depuis 25 ans. L'Argovie et Soleure s'attendent également à une année difficile, avec des pertes prévues de respectivement 102,8 et 118 millions de francs

Les cantons enregistrent les dépenses les plus importantes dans les domaines de l'éducation, du social et de la santé. Les coûts engendrés par la santé ont notamment fortement augmenté ces dernières années dans plusieurs cantons.

Des mesures d'économies

De nombreux cantons ont prévu ou déjà mis en œuvre des mesures d'économie afin de rétablir l'équilibre de leurs budgets. La grande majorité applique des règles budgétaires similaires au frein à l'endettement de la Confédération, rappelle le président de la CDF.

Le canton de Bâle-Campagne veut économiser 393 millions de francs d'ici 2028. Cette économie sera possible entre autres grâce à la suppression de 352 postes cantonaux. Les suppressions ne se feront pas par des licenciements, mais par le renoncement à des remplacements.

Dans le canton de Soleure, 113 mesures devraient permettre d'économiser 60 millions de francs par an. Le budget 2025 du canton du Jura comprend quant à lui 37 millions de francs de mesures d’économie prévues par le Plan équilibre 22-26.

Des signaux positifs sont cependant visibles dans plusieurs cantons. Zoug, par exemple, table sur des recettes plus élevées en raison d'une forte croissance démographique et de l'arrivée de nouveaux contribuables.

Le canton de Berne dans le vert

Le canton de Berne prévoit de son côté le plus grand excédent avec un plus de 246 millions de francs. Dans son budget, il prévoit maintenant de baisser les impôts des personnes physiques. Le canton de Neuchâtel envisage la même chose.

Selon la CDF, il n'y a toutefois pas de tendance générale à la baisse des impôts. Le canton de Thurgovie a décidé de réduire le taux d'imposition de 8% en 2021. Mais le Conseil d'Etat propose maintenant au parlement cantonal de revenir sur cette décision. Le canton de Suisse orientale présente un déficit de 15,9 millions de francs.

Dans le canton de Neuchâtel, les salaires des collaborateurs du service public doivent être entièrement adaptés au renchérissement, au contraire de ceux des fonctionnaires fribourgeois. De son côté, le canton de Genève veut soutenir les personnes touchées par la pauvreté, couvrir les coûts dans le domaine de l'asile et rendre les transports publics entièrement ou partiellement gratuits.

Dans l'attente de la BNS

Le canton de Fribourg espère recevoir de la Banque nationale suisse (BNS) un produit de 17,5 millions de francs provenant du remplacement d’anciens billets de banque qui n’ont pas été échangés et qui ne peuvent plus être utilisés. Berne, Jura et Soleure ne tablent pas sur une redistribution des bénéfices de la part de la BNS.

"En raison de la perte existante de 53,2 milliards de francs au bilan de la BNS à la fin 2023, une distribution des bénéfices à la Confédération et aux cantons est également incertaine pour l'exercice 2024 de la BNS", explique le président de la CDF Ernst Stocker.

La BNS doit réaliser des bénéfices au cours des deux trimestres restants et éliminer la perte au bilan pour qu'une distribution soit possible. Le bilan annuel au 31 décembre sera déterminant pour la redistribution des dividendes.

