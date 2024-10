La météo intéresse de plus en plus, avec à la clé un nouveau business hyper-personnalisé

La météo est devenue un business hyper-personnalisé. Si les particuliers s'y intéressent depuis toujours, les événements en plein air et les sociétés sont aujourd'hui nombreux à faire appel à des services personnalisés notamment pour des questions de sécurité.

Le 24 juillet 2023, une terrible tempête s'abattait sur la ville de La Chaux-de-Fonds. Parmi les témoins de ce chaos se trouvait Pablo Weber, l'un des organisateurs du festival de la Plage des Six Pompes, un événement finalement partiellement annulé à cause de la catastrophe.

Pourtant, niveau météo, le comité avait déjà pris les devants dès 2022 en faisant appel à des services personnalisés. "Avoir des professionnels qui s’en occupent, cela nous évitait d’être derrière nos téléphones via différentes applications et d’estimer le risque", explique Pablo Weber lundi dans l'émission Basik.

>> Lire aussi : Les festivals ne se contentent plus de MétéoSuisse pour prévoir les orages

La Plage des Six Pompes travaille avec la société Meteotest. Le montant déboursé par le festival neuchâtelois pour six jours est confidentiel, mais il se compte en milliers de francs. Il comprend un bulletin chaque matin avec l’évolution de la journée, une application qui envoie des alertes et un prévisionniste en veille. "L'intensité d’événements violents a évolué et il est d'autant plus essentiel d'avoir un suivi météorologique”, affirme le directeur technique du festival.

Meteonews, un gros acteur du marché privé

La Plage des Six Pompes n’est de loin pas le seul événement en plein air à avoir intégré les prévisions météo personnalisées à son budget. L'Avenches Tattoo travaille également avec un prestataire météo, en l'occurrence la société MeteoNews. "On a un abonnement dédié et on reçoit tous les matins le nécessaire et, s’il y a une évolution qui pourrait être défavorable, ils nous contactent aussi durant la journée", détaille Nicolas Golay, le responsable sécurité du festival de musique militaire.

Un éclair dans le ciel zurichois. [KEYSTONE - MICHAEL BUHOLZER]

Dans ce festival, la météo est intégrée à la sécurité depuis une dizaine d'années. Mais pour limiter quels risques? “Si on reçoit de notre prestataire météo une alarme pour un orage avec de la grêle avérée, avec des forts impacts de foudre, on pourrait prendre la décision de vider les arènes préventivement", raconte Nicolas Golay.

En termes d’assurance, s’il se passe quelque chose, les événements ont plutôt intérêt à avoir un support météo professionnel, non pas pour se dédouaner, mais pour prouver que toutes les précautions ont été prises avec des conseils avisés Frédéric Glassey, directeur de la météorologie chez Meteonews

Parmi les entreprises qui gagnent de l’argent grâce aux conseils personnalisés figure MeteoNews. Cette société privée est un gros acteur du marché. Elle fournit des services à plus d’une centaine de sociétés entre la Suisse, la France et le Benelux et conseille aussi une trentaine de manifestations en extérieur comme le Paléo. Le festival a même installé une station météo permanente sur son site.

"Pour la partie événement, les conseils personnalisés sont arrivés dans le courant des années 2000. La croissance est progressive surtout ces dix dernières années", relève Frédéric Glassey, directeur de la météorologie chez Meteonews. De grosses entreprises comme les CFF, Axpo ou La Mobilière font aussi appel à des services de météo privée. Et l’offre pour ce type de services personnalisés ne manque pas. La fourchette de prix va de centaines de francs à des sommes à quatre chiffres. Et la facture gonfle si un prévisionniste est mobilisé.

Une vue sur la station de MétéoSuisse à Payerne (VD). [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Mais opter pour les conseils de ces professionnels permet aussi de limiter sa responsabilité en cas de problème. "En termes d’assurance, s’il se passe quelque chose, les événements ont plutôt intérêt à avoir un support météo professionnel, non pas pour se dédouaner, mais pour prouver que toutes les précautions ont été prises avec des conseils avisés", conclut Frédéric Glassey.

MétéoSuisse met à disposition les informations

Chaque jour depuis 1981, MétéoSuisse envoie deux ballons sondes dans le ciel pour établir les prévisions. "C’est coordonné au niveau mondial, 600 stations font cela en même temps à travers le monde", explique Yves-Alain Roulet, chef des techniques de mesures chez MétéoSuisse.

Grâce aux données récoltées dans le ciel et au sol, l'office fédéral établit des modèles de base qui sont repris par les autres prévisionnistes du pays. Mais MétéoSuisse ne pourrait pas couvrir seul toutes les demandes privées.

Les journées d'orages, je peux recevoir jusqu’à 1000 messages en 24 heures Robin Métrailler, de Météo Robin

"L’ordonnance sur la météorologie vient de changer et nous allons fournir gratuitement un plus grand nombre de modèles. L’idée est d’offrir au secteur privé l’opportunité d’utiliser ces informations, d’inventer, d’imaginer de nouvelles applications qu'un office fédéral comme MétéoSuisse n’aurait ni les ressources ni le temps de mettre en oeuvre”, dévoile Isabelle Bey, directrice du Centre régional Ouest de MétéoSuisse.

La météo cartonne aussi sur les réseaux sociaux

Avec plus de 100’000 abonnés, Météo Robin bat pour sa part largement les pages digitales des organismes officiels de météo du pays. Étudiant en enseignement, mais mordu de météo, Robin Métrailler publie des prévisions et relaie aussi les photos et les vidéos de ses abonnés.

Le jeune Valaisan se félicite de ce succès, notamment dû à sa réactivité sur ce qui se passe en Suisse romande. "Les journées d'orages, je peux recevoir jusqu’à 1000 messages en 24 heures", relève celui qui se rêve météorologue. Et avec le réchauffement climatique qui intensifie les épisodes extrêmes, notre société devrait avoir toujours plus besoin de prévisions personnalisées.

>> Revoir l'émission Temps Présent sur la tempête à La Chaux-de-Fonds : Terreur sur ma ville / Temps présent / 48 min. / le 20 juin 2024

Lea Huszno/boi