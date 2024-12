La crypto n'est pas "une monnaie qui est forte", estime Andréa Maechler

La Banque des règlements internationaux (BRI) a été créée en 1930 pour gérer les règlements des réparations imposées à l'Allemagne à la suite de la Première Guerre mondiale. Siégeant à Bâle, elle est la plus vieille institution financière mondiale. Elle a rapidement évolué, devenant une sorte de "banque des banques centrales". Elle prend des dépôts, mais ne fait aucun crédit ni règlement.

Andréa Maechler explique que la BRI fonctionne comme un "réassureur de liquidités". "On est la liquidité de dernière instance des banques centrales. Celles-ci peuvent créer leur argent en monnaie nationale, mais les crises se font de plus en plus de manière transfrontalière." Et de rappeler l'exemple de la crise de Credit Suisse: "Les banques centrales ont besoin aussi de devises, et souvent de très gros montants très rapidement. Nous pouvons alors aider avec notre propre liquidité".

Une coopération discrète mais efficace

La BRI soigne aussi particulièrement la coopération entre les banques centrales pour permettre des arrangements souvent très critiques dans les moments de crise. Il s'agit de "soutenir les banques centrales dans leur quête à maintenir la stabilité monétaire et financière dans leur pays". "Aujourd'hui, on peut de moins en moins le faire dans son propre territoire, sans coopération. Les marchés des capitaux sont énormes et ils sont interconnectés", explique Andréa Maechler.

La vice-directrice de la BRI insiste sur la plateforme d'échange et de dialogue que représente son institution, "qui inspire vraiment la réflexion, la confiance, la collaboration", d'une manière assez discrète, loin des feux médiatiques et politiques". Au contraire de rencontres sous l'égide Fonds monétaire international ou du Forum de Davos, les membres de la BRI sont uniquement les banques centrales et non les gouvernements.

Les dirigeants des banques centrales se retrouvent ainsi en moyenne cinq fois par an en personne à Bâle pour travailler autour des questions qui permettent de garder la stabilité monétaire et financière mondiale, notamment le développement économique, la dynamique de l'inflation, les marchés financiers ou la coopération.