La Commission de la concurrence classe l'enquête lancée contre Swisscom Directories

La Commission de la concurrence (Comco) a clos l'enquête sur les services d'annuaire en ligne Swisscom Directories, les recherches ayant démontré que la filiale du géant bleu n'est plus dominante dans ce domaine d'activité.

L'autorité de régulation a estimé mardi que Swisscom, qui gère les annuaires téléphoniques local.ch et search.ch, n'avait pas entravé la concurrence après son changement de marque en 2016. Swisscom Directories, éditrice des anciens annuaires téléphoniques imprimés, avait conservé sa raison sociale mais opérait depuis désormais publiquement sous le nom de localsearch.

En 2019, l'opérateur historique avait lancé Swiss List. Les produits n'étaient plus proposés que groupés et les prix avaient augmenté, suscitant de nombreuses plaintes auprès de la Comco de la part d'entreprises et d'une concurrente de Swisscom Directories.

Concurrence à retardement

Mais l'enquête du gendarme de la concurrence "a démontré que des clients concernés se sont tournés vers les services d'annuaires comparables de Google et Bing et que les inscriptions sur local.ch et search.ch ont fortement perdu de leur importance", a rappelé la Comco dans un communiqué.

Selon elle, "la concurrence s'est donc jouée avec un peu de retard. Swisscom Directories n'occupe plus une position dominante dans ce domaine".

