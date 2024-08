La canicule transforme nos modes de consommation et nos loisirs

Les fortes chaleurs provoquent une ruée sur certains produits, comme les glaces, les crèmes solaires ou encore les climatiseurs, sans compter l'apparition de produits insolites. Les Suisses adaptent aussi leurs sorties.

De nombreux produits voient leurs ventes grimper lorsque les degrés prennent l'ascenseur: les meubles et éclairages de jardin, les bouteilles d'eau minérale, les saucisses pour les grillades... Mais les épisodes de canicule mènent aussi à la création de produits inédits, comme de petits coussinets refroidissants à glisser dans un soutien-gorge, proposés par une entreprise américaine, ou une espèce d'éventail à clipper sur un téléphone, ou encore des rondelles de coton à coincer au creux des aisselles.

Citons encore le "facekini", une cagoule qui ne laisse entrevoir que les yeux, la bouche et le bout du nez et qui protège intégralement le visage des rayons UV. Ce produit ferait fureur en Chine, mais les ventes peinent à décoller en Suisse, malgré la vague de chaleur.

A la recherche de la fraîcheur dans les grottes

Les températures élevées profitent aux lieux où le mercure est plus bas qu’ailleurs, comme dans les grottes de Vallorbe, près de la Vallée de Joux, qui ont constaté une augmentation de 12% de fréquentation depuis début août, par rapport à l’an dernier.

"Avec la température qu'il fait dehors, venir chercher un peu de fraîcheur à l'intérieur fait beaucoup de bien", témoigne Laurent, un des visiteurs, mardi dans La Matinale. Dans ces grottes, il fait entre 8 et 10 degrés.

S'installer sur une terrasse quand il fait moins chaud

A Genève, la directrice de la buvette "La Barje", Fanny Lechenne, constate un changement d'habitude. Interrogée mardi dans La Matinale, elle explique que les clients arrivent plus tard, à partir de 19h, à cause de la chaleur. En revanche, elle précise que les fortes chaleurs actuelles ne vont pas lui permettre de rattraper les pertes financières enregistrées durant la météo pluvieuse de mai et juin.

Les Suisses adaptent aussi leurs voyages. Aujourd'hui, plus question d'aller uniquement bronzer sous le soleil brûlant des plages espagnoles; c'est l'Europe du Nord qui séduit, avec la Finlande, l'Islande ou l'Ecosse. C'est ce qu'on appelle la "coolcation", mot-valise issu en anglais de "cool" (frais) et "vacation" (vacances).

Sujets radio: Katja Schaer, Agnès Millot et Tania Sazpinar

Adaptation web: Julie Liardet