La BNS va redistribuer environ un milliard de francs grâce aux vieux billets de banque non échangés

Bien que la Banque nationale suisse ne prévoit pas de bénéfice, près d'un milliard de francs sera partagé en 2025 entre la Confédération, les cantons et le fonds pour des dommages liés à des catastrophes naturelles. Ce versement est rendu possible grâce aux vieux billets de banque non échangés qui ne peuvent plus être utilisés.

Mercredi, le canton de Fribourg a présenté son budget pour 2025, incluant un versement de 17 millions de francs de la BNS provenant des vieux billets qui n'ont pas été échangés et qui ne sont plus utilisés. Il faut remonter en 2000 pour comprendre le mécanisme. La Banque nationale avait alors introduit une nouvelle série de billets. Les anciens pouvaient encore être utilisés pendant six mois, après quoi ils devaient être échangés. La BNS avait alors informé qu'elle attendrait ensuite 25 ans avant de distribuer une contre-valeur pour tous les billets non échangés. Un milliard de francs, selon une estimation Selon les estimations de fin 2023, le montant des billets non échangés atteignait un milliard de francs et c'est peu ou prou cette somme qui sera redistribuée l'an prochain. La BNS garde 10% de ce montant au cas où certains billets seraient encore retournés. Le reste de la somme sera redistribué, avec une part allouée à un fonds pour des dommages liés à des catastrophes naturelles, puis le solde sera partagé entre la Confédération et les cantons selon la même clé de répartition que pour les bénéfices de la BNS. Ainsi, le canton de Fribourg estime qu'il recevra 17 millions de francs. Le canton de Berne espère obtenir 57 millions, tandis que Genève attend 27 millions. A noter que cette manne est moins importante que la redistribution du bénéfice de la BNS, qui peut s’élever jusqu’à 6 milliards. Sujet radio: Mathilde Farine Adaptation web: Miroslav Mares