La BNS abaisse son taux directeur de 25 points de base à 1%

La Banque nationale suisse a réduit jeudi son taux directeur de 25 points de base à 1,00%. C'est la troisième baisse consécutive depuis mars.

La pression inflationniste a à nouveau nettement diminué par rapport au trimestre précédent, notamment du fait de l'appréciation du franc au cours des trois derniers mois, observe la BNS. L'assouplissement de la politique monétaire décidé ce jour tient compte de la diminution de la pression inflationniste.

La BNS a ainsi revu sa prévision d'inflation à la baisse. Elle s'attend désormais à un renchérissement de 1,2% pour l'année en cours et de respectivement 0,6% et 0,7% pour 2025 et 2026.

La décision de la BNS intervient dans le cadre d'une phase d'assouplissement monétaire mondiale. La Banque centrale européenne (BCE) a en effet abaissé ses taux directeur de 25 points de base le 12 septembre et la Réserve fédérale américaine (Fed) de 50 points de base le 18 septembre.

ats/ami