La BNS a baissé son taux d'intérêt à 1%, une bonne nouvelle pour les prêts et les loyers

La Banque nationale suisse (BNS) a réduit, pour la troisième fois d'affilée, son taux directeur qui s’établit désormais à 1%. Conséquence: emprunter coûtera moins cher. Le taux de référence, qui détermine en partie le niveau des loyers, pourrait lui aussi diminuer dès le mois de décembre.

Et de trois! Jeudi, la Banque nationale suisse (BNS) a réduit une nouvelle fois son taux directeur, passant ainsi de 1,25% à 1,00%, son niveau le plus bas depuis début 2023. De nombreux analystes s'attendaient à cette baisse.

Si l'annonce peut paraître assez abstraite, elle a pourtant des conséquences bien réelles pour le porte-monnaie de la population suisse.

Pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier ou simplement trouver un petit chez-soi, les voyants sont au vert avec cette nouvelle diminution. Emprunter coûtera en effet moins cher.

"Aujourd'hui, vous pouvez avoir un crédit [hypothécaire] pour environ la moitié du prix que vous auriez dû débourser il y a une année", assure Laurent Pannatier, directeur de l’agence Proximmo.

"La bonne période" pour acheter

L'acquéreur potentiel qui l'accompagne ce jour-là visiter un immeuble à Lutry semble également confiant. Selon lui, "c'est la bonne période" pour acheter, car les taux hypothécaires "vont encore descendre".

Pour l'instant, les banques jouent aussi le jeu, avec des baisses notables depuis le début l'année. Le taux pour une hypothèque à 5 ans est ainsi passée de 2% à 1,5% environ.

Cela n'empêche pour autant pas les banques d'empocher un plus gros bénéfice, affirme Lukas Vogt, directeur de Money Park. "Il reste possible pour les banques de faire des offres plus attrayantes", estime ce spécialiste du financement hypothécaire, qui conseille de "négocier" pour obtenir de meilleures offres.

Il reste néanmoins deux freins: les prix des biens immobiliers, eux, n’ont pas baissé et les exigences des banques, comme disposer de 20% de fonds propres, restent inchangées.

Sujet radio: Virginie Langerock

Adaptation web: Doreen Enssle