L'UE impose des surtaxes pour freiner les véhicules électriques chinois

Ces nouvelles taxes sont pour Bruxelles une façon de freiner la déferlante des véhicules électriques chinois et protéger les constructeurs européens. Voici les raisons qui l'ont poussée à agir.

Entre 2014 et fin 2022, le gouvernement chinois dit avoir dépensé plus de 200 milliards de yuans (24,7 milliards de francs) en subventions et déductions fiscales liées à l'achat d'un véhicule électrique. De quoi doper les fabricants chinois face à leurs concurrents américains, qui ont moins bénéficié d'aides.

Egalement, les exportations ont bondi. Selon le centre de réflexion américain The Atlantic Council, les ventes mondiales de véhicules électriques chinois ont grimpé de 70% en 2023, à 31,6 milliards d'euros, dont près de 40% vers l'Union européenne, devenue la première acheteuse du pays.

Les véhicules électriques venant de Chine représentent ainsi près de 22% du marché européen, contre 3% il y a trois ans, selon les estimations du secteur. Les marques chinoises occupent 8% de parts de marché. Bruxelles espère ainsi protéger une filière qui emploie 14,6 millions de salariés dans l'UE tout en évitant un conflit mortifère avec son deuxième partenaire économique derrière les Etats-Unis.