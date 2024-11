L'or atteint des sommets, surprenant les analystes

Le métal jaune a de nouveau atteint un plus haut historique, à 2790 dollars l'once. Depuis le début de l'année, il a gagné près de 38%. Cette hausse étonne parce que les Bourses ont elles aussi grimpé et que les deux actifs évoluent en général en sens inverse

Lorsque l’un progresse, les autres reculent. Du moins en théorie. Pourtant, ces dernières semaines, l’or et les marchés actions enchaînent les plus hauts. Le métal jaune a atteint un record historique mercredi à 2790 dollars l’once (soit 31 grammes), tandis que l’indice des valeurs technologiques de la Bourse américaine a fait de même deux jours plus tôt. Ce, alors que ces actifs ont généralement des moteurs différents.

Autre mystère, l’or est considéré comme une protection contre l'inflation. Il aurait donc dû bondir en 2022 lorsque la flambée des prix a commencé, ce qui n’a pas été le cas, il a même perdu de la valeur. Il aurait ensuite dû redescendre ou, au moins, se stabiliser fin 2023, voire cette année, lorsque l'inflation a été maîtrisée par les Banques centrales. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit puisque c’est à ce moment-là que son ascension fulgurante a commencé. Depuis le début de l’année, le métal précieux a grimpé de près de 38%.

Et le mystère continue: en principe le dollar fort et les taux d'intérêt élevés ont tendance à faire baisser l'or, mais là aussi, le métal jaune défie la théorie des marchés puisque tout a augmenté en même temps.

Incertitudes géopolitiques

Beaucoup d’experts restent perplexes face à cette hausse continue. Parmi les raisons invoquées, figurent en première place les inquiétudes géopolitiques. Elles représentent un moteur pour l'or, qui sert de refuge pour les investisseurs lors de tensions. Ce qu’ils font aussi avec le franc, qui s’est d’ailleurs largement apprécié ces dernières semaines.

La guerre au Moyen Orient peut donc expliquer pourquoi l’or a autant de succès. Mais cette théorie a ses limites. Si l'incertitude préoccupait autant les investisseurs, d’une part, les Bourses devraient chuter. D’autre part, le pétrole, lui, devrait fortement réagir alors qu'il est resté presque de marbre face à ces tensions.

Présidentielle américaine en ligne de mire

Les spécialistes avancent d’autres raisons, notamment son attrait comme monnaie alternative au dollar. Un rôle que le yuan peine à jouer. L'or, en revanche, a toujours convaincu ceux qui se méfient des devises sous contrôle des gouvernements et des banques centrales.

Mais aucune de ces pistes ne convainc totalement les observateurs. Pas plus que celle des incertitudes liées à la présidentielle américaine sont aussi de nature à faire progresser le cours de l’or.

En revanche, les experts s’avancent plus sur l’impact qu’aura le résultat du scrutin. Un résultat incertain ou contesté pourrait à nouveau renforcer l’attrait de l’or. A l’inverse, une victoire de Kamala Harris avec une majorité pour les démocrates pourrait stabiliser ou même faire reculer son prix. Contrairement à une victoire de Trump, qui, elle pourrait surtout faire bondir les actions. Dans ce cas de figure, les deux actifs pourraient donc se remettre à fonctionner en sens inverse, comme le veut la théorie.

Mathilde Farine