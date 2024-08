L'économie divisée sur la réforme du 2e pilier, soumise en votation le 22 septembre

La campagne pour la réforme du 2e pilier est relancée: en plus de la gauche, le projet soumis en votation le 22 septembre est désormais combattu également par une alliance de huit associations économiques, qui s'opposent aux grandes faîtières favorables à la réforme.

"Au lieu de remettre la prévoyance professionnelle sur les rails du principe de l'épargne, la réforme proposée remplace une redistribution par une autre. Elle provoque de mauvaises incitations contre l'épargne, et plus de bureaucratie", dénonce lundi l'alliance économique "Non à la réforme manquée de la LPP", menée par Gastrosuisse et le Centre patronal, en Suisse romande.

Cette coalition comprend également les faîtières des coiffeurs, des boulangers-confiseurs, des professionnels de la viande, des stations-service et des centres de fitness et de santé, ainsi que Cafetier Suisse.

Un projet qui "rate sa cible"

Pour l'alliance, le projet rate sa cible. "Au final, les assurés financent la redistribution et les coûts supplémentaires superflus avec leurs cotisations d'épargne", avertit la conseillère aux Etats Esther Friedli (UDC/SG), membre du Conseil de GastroSuisse, citée dans le communiqué.

La réforme adoptée par le Parlement en mars 2023 vise à assurer les rentes à long terme. Elle prévoit une baisse du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire de 6,8% à 6%. Ce qui signifie qu'un capital de 100'000 francs donnera droit à une rente de 6000 francs, au lieu de 6800.

Pour éviter dans la mesure du possible une diminution des rentes futures, le Conseil fédéral et le Parlement ont prévu des mesures de compensation. Des suppléments de rentes sont prévues pour la génération transitoire.

Suppléments "mal calibrés"

Pour les huit associations, toutefois, ces suppléments sont mal calibrés et répartis de manière inéquitable. Ils désavantagent notamment ceux qui ont épargné toute leur vie sans interruption dans la prévoyance professionnelle. La réforme péjore aussi la situation des personnes qui sont déjà aujourd'hui parties à la retraite avec un taux de conversion plus faible.

Pour faire connaître ses positions, l'alliance a mis en ligne un argumentaire et des visuels sur un nouveau site web. Elle diffusera principalement des annonces en ligne et de la publicité sur les canaux numériques, a-t-elle indiqué. Elle publiera aussi des annonces dans les journaux "papier". Son budget s'élève à 350'000 francs.

Ces huit organisations sont en porte-à-faux avec economiesuisse et l'Union patronale suisse (UPS) qui s'engagent pour un "oui" le 22 septembre, estimant que le projet permet de combler une lacune importante dans les rentes des employés à temps partiel et des bas revenus.

ats/ther