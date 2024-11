L'aviation privée est en plein essor depuis la pandémie de Covid-19

Les vols en jet privé ont connu une hausse de 34% depuis 2019. Cette habitude s’est installée dans la vie des gens fortunés avec la pandémie de Covid-19. La Suisse a sa part de responsabilité dans ce phénomène.

Selon une étude de l'Université Linné, en Suède, avant le Covid, le nombre de vols en jet privé se montait à 3,2 millions dans le monde. Après une chute en 2020, cette statistique s'envole, avec 4,3 millions en 2023. Il s'agit d'une hausse vertigineuse de 34% en quatre ans.

"Les quatre dernières années ont été marquées par la crise du coronavirus. Et certains ont opté pour les jets privés pour se rendre dans des pays où ils pouvaient voyager et passer du temps", explique Andreas Wittmer, expert en aviation de l'Université de Saint-Gall, dans le 12h45 de la RTS.

Les vols en jet privé ont augmenté de 34% en quatre ans. [RTS]

Le rôle de la Suisse

La Suisse a joué un rôle dans ce phénomène. Ayant été moins restrictive que de nombreux autres pays durant la pandémie, elle a attiré de nombreuses personnes fortunées. La Suisse reste aujourd'hui encore un petit paradis de l’aviation privée, les stations de Saint-Moritz ou de Gstaad étant habituées à recevoir une clientèle riche se déplaçant en jet privé.

Les voyages d’affaires sont également concernés par cette tendance. Chaque année, EBACE, le plus grand salon européen de l’aviation d’affaires, attire 10'000 visiteurs à Genève. "Nous sommes un pays doté d'un secteur économique fort avec de nombreux sièges d’entreprises, ce qui engendre des voyages d'affaires", indique Andreas Wittmer.

"Nous avons également des événements majeurs, comme le Forum économique de Davos, et des événements touristiques de premier plan, comme les courses hippiques de Saint-Moritz, qui contribuent au trafic aérien", poursuit l'expert en aviation.

Lors de l'édition 2023 du Forum de Davos (WEF), l’aéroport de Zurich s'était même vu contraint de dégager un bout de tarmac supplémentaire pour accueillir les avions des invités.

Impact sur l'environnement

Malgré des jets plus modernes et économes en carburants, cette augmentation a un impact sur l'environnement. Davantage de vols signifie davantage de kilomètres parcourus dans les airs et donc davantage d’émission de CO2.

En mai de l'année dernière, Le Matin Dimanche, se basant sur une étude de Greenpeace, révélait qu'en seulement trois heures de vol, ces engins rejetaient entre 3 et 15 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. A titre de comparaison, un Suisse moyen rejette 14 tonnes de CO2 pendant une année entière.

L'organisation écologiste estimait qu'il n'est pas juste qu'un petit groupe de personnes très riches pollue excessivement l'environnement et le climat et demandait tout bonnement l’interdiction des jets privés.

