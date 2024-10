L'Asie ne raffole plus des montres suisses, la mécanique s'enraye

Les exportations horlogères suisses ont dégringolé en septembre, affichant le plus grand recul mensuel de l'année. La Chine et Hong Kong sont responsables des deux tiers de ce recul.

Les rouages de l'horlogerie suisse ont subi un sérieux coup d'arrêt en septembre, affichant le plus grand recul mensuel de l'année en ce qui concerne le commerce extérieur, en raison de la chute des envois vers la Chine et Hong Kong.

Par rapport à septembre 2023, les exportations ont chuté de 12,4%, a indiqué la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans un communiqué jeudi.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la branche "a vu son chiffre d'affaires à l'exportation diminuer de 2,7% par rapport à" la même période l'an passé, écrit encore la FH.

La faîtière reconnaît "une nette dégradation", alors qu'en août, les exportations avaient encore bondi de quasiment 7%. En juillet, elles avaient grappillé 1,6%.

Moitié moins d'envois vers la Chine

Parmi les marchés les plus touchés, le Royaume-Uni (-10,7%), Hong Kong (-34,6%), la Chine (-49,7%) et Singapour (-13,9%) ont généré à eux seuls plus de 80% du repli au niveau mondial.

La demande chinoise de produits de luxe se dégrade, face à des incertitudes économiques croissantes dans l'Empire du Milieu. Mardi, le géant français LVMH a déçu avec un chiffre d'affaires en baisse, pour la première fois depuis 2020.

En septembre, la Corée du Sud (-19,8%), Taïwan (-29,8%) et la Thaïlande (-34,6%) ont aussi accusé des contractions importantes. Le continent asiatique (-22,6%) a ainsi présenté de loin le plus mauvais résultat mensuel, tandis que l'Europe (-3,4%) a connu une situation moins préoccupante.

Les Etats-Unis, l'Eldorado des horlogers suisses

Les Etats-Unis (+2,4%), toujours en croissance, ont quant à eux renforcé leur place de premier débouché pour l'horlogerie suisse.

Les envois en direction du pays à la bannière étoilée ont toutefois ralenti par rapport à août, où la progression atteignait 7,6%. Sur neuf mois, la destination affiche une hausse de presque 5% par rapport à 2023.

