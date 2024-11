L'aciériste Swiss Steel Group supprime 800 postes en Suisse et à l'étranger

Swiss Steel n'est pas le seul aciériste en difficulté en Suisse. Le week-end dernier, près d'un millier de personnes ont manifesté samedi devant l'aciérie de Gerlafingen, dans le canton de Soleure, pour réclamer le maintien de l'usine. L'entreprise compte licencier 120 personnes.

"Avec Stahl Gerlafingen, l'usine d'Emmenbrücke est la dernière aciérie de Suisse, et toutes deux sont confrontées à des difficultés économiques, notamment en raison du coût élevé de l'électricité", ont rappelé les organisations syndicales. "Mais la forte pression exercée par les travailleuses et travailleurs et l'opinion publique dans le cas de Gerlafingen a conduit le Parlement à se pencher en urgence sur plusieurs motions qui permettraient d'améliorer les conditions de production de l'acier en Suisse".

Fin octobre, la commission de l'environnement et de l'énergie du Conseil national a annoncé examiner des mesures immédiates en faveur de l'industrie métallurgique, soumise à une "situation tendue", tout en soulignant l'importance "stratégique" d'une production nationale d'acier et d'aluminium.