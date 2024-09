Greenpeace épingle Coop et Migros dans une enquête sur la viande d'origine brésilienne

Greenpeace Suisse a publié lundi une enquête accusant les distributeurs Coop et Migros de vendre dans leurs rayons des aliments à base de bœuf brésilien. Dans un cas, la viande est liée à la déforestation en Amazonie.

L'ONG a remonté la chaîne d'approvisionnement de la viande bovine en Amérique du Sud. Son enquête met d'abord en évidence le lien entre Coop, les entreprises de conditionnement de la viande et les élevages pratiquant la déforestation illégale.



Le produit mis en cause est un corned-beef de la marque Bonfine, appartenant à Maestral, une entreprise familiale suisse.



Selon Sera Pantillon, experte consommation chez Greenpeace Suisse, l'origine de ce produit est problématique. "Nous avons pu définir l'abattoir d'où provient la matière première pour la fabrication de ce produit. Il se trouve qu'il est approvisionné par une exploitation qui a reçu 13 amendes environnementales et qui a déforesté plus de 800 hectares ces quinze dernières années", détaille-t-elle dans La Matinale.

Toujours de la viande d'origine brésilienne

Le cas de Migros est différent. L'enquête ne met pas en avant de preuve de lien avec la déforestation. L'enseigne est surtout accusée de ne pas respecter ses engagements.



"Migros a indiqué, à plusieurs reprises, ne plus importer de viande bovine d'origine brésilienne depuis 2020 en raison de plusieurs risques", indique Sera Pantillon. "Mais il y a encore plusieurs produits concernés dans les supermarchés. Par exemple, la viande séchée de la marque M-Budget est fabriquée à base de viande brésilienne. Cela met vraiment à mal la crédibilité de Migros."

Un cadre légal exigé

En matière de promesse, Migros et Coop se sont engagées à mettre en place d'ici à 2026 une chaîne d'approvisionnement sans déforestation.



Mais pour Greenpeace, comme pour la Fédération romande des consommateurs, ces deux cas soulignent les limites des engagements sur la base de volontariat.



Ces deux organisations réclament un cadre légal en Suisse pour réguler les produits liés à la déforestation, similaire à celui de l'Union européenne.

Mesures prises si nécessaire

En réponse à cette enquête, Migros évoque une erreur de communication sur la fin des importations de viande de bœuf en provenance du Brésil. "L'important n'est pas de savoir d'où vient le produit, mais comment la production est effectuée et si elle respecte nos directives et engagements", fait valoir Tristan Cerf, le porte-parole du détaillant. "Pour ces produits-là, on peut être sûr qu'ils proviennent de régions qui ne sont pas sujettes au déboisement ou à la déforestation. Nous travaillons avec un producteur que nous connaissons depuis longtemps, que nos visitons et que nous contrôlons", assure-t-il.

L'interview de Tristan Cerf dans La Matinale



De son côté, Coop dit avoir pris immédiatement contact avec le fabricant de corned-beef accusé d'utiliser de la viande issue de la déforestation.



L'enseigne assure "qu'elle mettra en œuvre d'autres mesures si les faits sont confirmés".



Pour rappel, l'agriculture - dont l'élevage bovin et la production de soja - est responsable de près des trois quarts de la destruction des forêts tropicales à l'échelle mondiale.

