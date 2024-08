Glencore revient sur sa promesse de se désengager de ses activités liées au charbon

L'entreprise de matières premières Glencore renonce à se désengager de ses activités liées au charbon, après avoir repris début juillet des opérations du Canadien Teck Resources. Les actionnaires se sont prononcés en faveur d'un maintien de ces activités, hautement émettrices en gaz à effet de serre, annonce la firme mercredi.

La promesse de désengagement du charbon, qui figurait dans l'annonce de la reprise de 77% de Elk Valley Resources (EVR), la division de Teck Resources active dans le charbon sidérurgique, a vu le soutien des actionnaires à ce projet s'amenuiser pour finir par se muer en vive opposition.

Le plébiscite, désormais à plus de 95%, exprimé en faveur d'un maintien des activités liées au charbon est aussi et surtout motivé par la perspective d'une amélioration de la génération de liquidités et d'une optimisation conséquente des reversements d'excédents aux actionnaires, précise l'extracteur et négociant en matières premières.

Une occasion en or

"L'acquisition d'actifs d'une telle qualité à un prix aussi attrayant représentait une occasion unique à ne pas manquer", s'est félicité le directeur général de Glencore Gary Nagle. EVR avait produit 21,5 millions de tonnes de charbon sidérurgique et enregistré un bénéfice avant impôts de 6 milliards de dollars canadiens (3,69 milliards de francs) en 2022. "Le charbon sidérurgique constitue désormais un élément clé dans la palette de matières premières exploitées par Glencore", a poursuivi le responsable.

Le conseil d'administration promet pour sa part de s'efforcer désormais d'intégrer cette nouvelle donne dans la stratégie climatique du groupe. La reprise d'EVR aura en outre un impact considérable sur l'endettement net du groupe, qui doit exploser de 3,6 milliards à mi-parcours à plus de 10 milliards en fin d'exercice, a prévenu le trésorier Steve Kalmin.

L'annonce survient en marge de la publication des résultats semestriels. Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 9% à 117,09 milliards de dollars (près de 100 milliards de francs).

Rentabilité écornée à mi-parcours

La baisse des prix de nombreuses matières premières a par contre grevé la rentabilité. L'excédent brut d'exploitation ajusté a ainsi fondu d'un tiers sur un an à 6,3 milliards. Des amortissements et d'autres éléments non récurrents à hauteur de quelque 1,7 milliards ont fait basculer le résultat dans le rouge, avec une perte nette de 233 millions.

La direction de Glencore entend néanmoins redresser la barre en seconde moitié d'année, EVR devant notamment contribuer au dégagement d'un flux de trésorerie disponible de 6,1 milliards.

