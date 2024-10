Fitch met en garde contre une dégradation de la note de la France

L'agence de notation Fitch maintient la note de la France à AA-, mais avec une perspective négative, ce qui veut dire qu'elle envisage à l'avenir de la dégrader.

Le ministre de l'Économie Antoine Armand a indiqué "prendre acte" de la décision de Fitch, tout en ajoutant que "l'agence souligne la force de notre économie, vaste et diversifiée, l'efficacité de nos institutions et notre historique de stabilité macro-financière".

"Les risques liés à la politique budgétaire se sont accrus depuis notre dernier examen", explique Fitch, dont la note précédente publiée sur la France remonte à avril.

"Dérapage budgétaire"

"Le dérapage budgétaire prévu cette année place la France dans une situation plus défavorable, et nous prévoyons désormais des déficits budgétaires plus importants, ce qui entraînera une forte augmentation de la dette publique pour atteindre 118,5 % du PIB d'ici 2028", écrit Fitch dans son communiqué.

Et alors que le gouvernement compte ramener le déficit public français à 5% du PIB dès 2025 puis sous les 3% en 2029, l'agence Fitch n'y croit pas: elle a relevé ses prévisions de déficit public pour la France en 2025 et 2026 "à 5,4 % du PIB".

"Nous ne nous attendons pas à ce que le gouvernement respecte ses prévisions révisées de déficit à moyen terme pour ramener le déficit en dessous de 3% du PIB d'ici 2029", explique-t-elle.

"Une forte fragmentation politique et un gouvernement minoritaire compliquent la capacité de la France à mettre en oeuvre des politiques d'assainissement budgétaire durables", indique l'agence de notation.

Dégradation de sa note souveraine en juin

La France avait subi en juin une dégradation de sa note souveraine par S&P, passée du troisième cran "AA" au quatrième "AA-". Il s'agissait de la première dégradation depuis 2013 par cette agence de notation.

Après Fitch, l'agence de notation Moody's, qui classe la France un cran au-dessus de ses consoeurs, donnera son diagnostic sur l'économie française le 25 octobre, avant S&P Global le 29 novembre.

